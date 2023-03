Jak już wiadomo od kilku miesięcy, Imagine Dragons ( posłuchaj! ) powróci do Polski 14 sierpnia 2023 roku. To właśnie wtedy Dan Reynolds wraz z ekipą stanie na scenie, by powitać polską publiczność. Koncert w ramach Mercury World Tour odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. Bilety na to wydarzenie są wciąż dostępne.

Teraz poznaliśmy gości specjalnych koncertu. Będzie nimi zespół AJR. Kim są?

AJR wykonują szeroko pojętą muzykę indie. Od 2012 roku multiplatynowe popowe trio składające się z - Adama (bas, wokal), Jacka (wokal, gitara) i Ryana (ukulele, fortepian, wokal) - zdołało wygenerować i skomponować cztery platynowe, jeden podwójnie i jeden potrójnie platynowy singiel, a także platynowy album. Plasując się w pierwszym tygodniu na 8. miejscu listy Bilboard Top 200 i 1. miejscach notowań: Top Alternative Albums Chart i Top Rock Albums Chart, a płyta "Neontheater" (2019) stała się najwyżej debiutującym wydawnictwem w ich karierze.

Poza tym platforma Spotify wyróżniła ich utwór "Sober Up" (feat. Rivers Cuomo) wśród "Best Rock Songs of the 2010s", a Apple Music umieściło "Weak" na liście "Best Alt Songs of the 2010s". Poza tym AJR pozostają jednym z 500 najczęściej słuchanych artystów na Spotify. Po "Neotheater" ukazał się platynowy hit 2020 roku "BANG!". Zespół wykonał go na żywo w programach: TODAY i The Ellen Show oraz na paradzie z okazji Święta Dziękczynienia. Teraz zespół otwiera swój świat jak nigdy dotąd na swoim czwartym długogrającym albumie "OK ORCHESTRA" promowanym przez singiel "Way Less Sad".

Polscy fani będą mogli przekonać się o muzycznej sile zespołu już 14 sierpnia na PGE Narodowym.

Imagine Dragons: koncert w Polsce 2023. Gdzie wystąpią?

Open'er Festival 2022: Maneskin i Imagine Dragons porwali tłumy [RELACJA, ZDJĘCIA, WIDEO] Zdobywcy nagrody GRAMMY®, multiplatynowy zespół rockowy Imagine Dragons ogłosił dziś 9 nowych koncertów w Europie i na Bliskim Wschodzie w ramach Mercury World Tour. Wyprodukowana przez Live Nation trasa promuje ich wyczekiwany album "Mercury - Acts 1 & 2". Po pierwszym koncercie w środę 2 sierpnia na Smukfest w Danii, zespół odwiedzi również Włochy Chorwację, Polskę, Litwę, Francję, Izrael i Grecję, grając finałowy koncert we francuskim Chambord Live w niedzielę 8 września.

Imagine Dragons - Mercury Tour 2023

2 sierpnia 2023 - Skanderborg, Denmark - Smukfest (festiwal)

5 sierpnia 2023 - Rome, Italy - Circo Massimo

8 sierpnia 2023 - Pula, Croatia - Arena Pula

14 sierpnia 2023 - Warsaw, Poland - PGE Narodowy

16 sierpnia 2023 - Vilnius, Lithuania - Vingio Parkas

22 sierpnia 2023 - Paris, France - La Defense Arena

29 sierpnia 2023 - Tel Aviv, Israel - Park Hayarkon

6 września 2023 - Athens, Greece - Olympic Complex

8 września 2023 - Chambord, France - Château De Chambord

Imagine Dragons - kim są?

Imagine Dragons to jeden z najpopularniejszych zespołów rockowych minionej dekady. Wszystkie rockowe utwory, które pojawiły się w Top3 zestawienia Billboard Hot 100, to dzieła Imagine Dragons: "Believer", "Thunder" oraz "Radioactive".

Imagine Dragons to zespół, który powstał w 2009 roku. Grupa zaczynała swoją karierę kilkoma niezależnie wydanymi EP-kami. Później muzycy podpisali kontrakt z KIDinaKORNER/Interscope. W 2012 roku na rynku muzycznym pojawił się ich debiutancki pełnowymiarowy album "Night Visions". Krążek trafił na 2. miejsce Billboard 200. Imagine Dragons otrzymało Grammy w kategorii Najlepsze rockowe wykonanie ("Radioactive"). W 2015 fani dostali "Smoke + Mirrors", a dwa lata później pojawił się "EVOLVE" i w 2018 roku "ORIGINS". Te dwa albumy przyniosły takie hity jak "Believer", "Thunder", "Whatever It Takes" i "Natural".

Piąta płyta "Mercury - Act 1" to wydawnictwo, które fani kojarzą z hitowymi singlami "Wrecked", "Cutthroat" i "Follow You". Następnie przyszedł czas na "Enemy" - utwór, który powstał z myślą o produkcji Netflixa "Arcane", zapewnił Imagine Dragons tytuł najpopularniejszego zespołu w serwisach cyfrowych w USA w 2021.

W 2022 Imagine Dragons ruszyli w trasę koncertową Mercury World Tour i promują płytę "Mercury - ACTS 1 & 2" z singlem "Bones", który opowiada o osobistych stratach i wielkich egzystencjalnych pytaniach. Dan Reynolds wyjaśnia, że dwuczęściowy album to nauka akceptacji nieznanego oraz sztuka odpuszczania.