"In Chambers Of Sonic Disgust" będzie 15. studyjnym albumem kwintetu z Aarhus, którego początki sięgają roku 1991. Nową płytę zespołu, na czele którego stoi niezmiennie wokalista Bo Summer, wyprodukowano w miejscowym Antfarm Studio, gdzie za konsoletą zasiadł jego właściciel i ceniony w świecie metalu fachowiec Tue Madsen. Okładkę zaprojektował niemiecki artysta Timon Kokott.



W utworach "Lay Low" i "I Suffer" zaśpiewała gościnnie Sandie Gjørtz alias Sandie The Lillith, wokalistka duńskiego Defacing God spod znaku symfonicznego black / gothic metalu, w którym udziale się także Jakob Batten, gitarzysta Illdisposed.

Nowy album Duńczyków ujrzy światło dzienne 28 czerwca w barwach niemieckiej Massacre Records (CD w digipacku, na winylu, cyfrowo).



Longplay "In Chambers Of Sonic Disgust" pilotuje singel "Spitting Your Pain". Możecie go posłuchać poniżej:

Wideo Spitting Your Pain

Illdisposed - szczegóły albumu "In Chambers Of Sonic Disgust" (tracklista):

1. "Spitting Your Pain"

2. "I Walk Among The Living"

3. "Lay Low"

4. "The Ill-Disposed"

5. "Flying Free"

6. "Start Living Again"

7. "For Us"

8. "I Suffer"

9. "And Of My Hate"

10. "All Electric"

11. "Pain Suffer Me".