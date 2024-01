Zenek Martyniuk ( sprawdź! ) to jeden z najpopularniejszych, o ile nie najpopularniejszy wokalista disco polo w kraju. Na scenie jest już od ponad 30 lat, jednak to w drugiej dekadzie XXI wieku wokalista znalazł się u szczytu swojej kariery. Teledysk "Przez twe oczy zielone" ma już ponad 200 mln odsłon, a dzięki występom podczas sylwestrów w TVP lider grupy Akcent jeszcze umocnił swoją pozycję.

Popularność przełożyła się też na liczbę koncertów, których dawał nawet 300 rocznie. Jego średnia stawka do niedawna wynosiła 30 tys. złotych, a za większe imprezy telewizyjne, takie jak przykładowo sylwester, zgarniał dwa razy więcej.

Zenek Martyniuk zarabia coraz mniej? "Wszyscy opuścili stawki"

"Właśnie każdy myśli, że 25 tysięcy złotych za koncert to jest dużo, ale to nie jest dużo. Dlatego, że bierzesz 25 tysięcy, minus 20 proc. podatku, do tego masz 5 osób do podziałki, musisz zapłacić kierowcy, tancerzom, DJ-owi, musisz wziąć gażę dla siebie, musisz pokryć koszty noclegu, koszty paliwa, jakieś jedzenie, i tak naprawdę to z 25 tysięcy na rękę zostaje im piątka" - ujawnia prezenterka Polo TV Edyta Folwarska w rozmowie z serwisem Party.

"Rynek się pogorszył, były złote czasy, że faktycznie Zenek brał i po 40 i po 80 tysięcy za koncert, a teraz wszyscy opuścili tak stawki, że i po dychu biorą" - dodaje.

Firma Katalog Artystów podaje orientacyjny cennik organizacji koncertów. Największe stawki (powyżej 30 tys. zł) widnieją przy Zenku Martyniuku oraz grupach Boys, Weekend, Piękni i Młodzi.

Za mniej niż 20 tys. można zorganizować występy takich gwiazd disco polo, jak m.in. Andre, Camasutra, D-Bomb, Etna, Extazy, Jorrgus, Masters, Milano, Marcin Siegieńczuk, Playboys, Shazza, Skaner czy Top One.