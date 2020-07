Ihsahn: EP-ka "Pharos" gotowa

11 września światło dzienne ujrzy druga w tym roku EP-ka Ihsahna.

"Pharos" to swego rodzaju rewers wydanej w połowie lutego EP-ki "Telemark", która osadzona była w estetyce black metalu. W kontraście do niej, nowy materiał Norwega jest zdecydowanie bardziej eksperymentalny, progresywny i łagodniejszy.

"'Telemark' był wszystkim tym, co bliskie memu sercu: proste gitarowe riffy i wywrzeszczane wokale. Uznałem, że kontynuacją tej EP-ki musi być jej dokładne przeciwieństwo - rzeczy, na których się nie znam, penetrujące dźwiękowe obszary, jakich nie zgłębiałem" - przypomniał frontman Emperor.

Na nowej EP-ce Ihsahna znajdziemy trzy autorskie utwory: "Losing Altitude", "Spectre At The Feast" i "Pharos", a także dwie przeróbki: "Roads" Portishead i "Manhattan Skyline" A-ha. W tej ostatniej wystąpił gościnnie Einar Solberg, grający na klawiszach wokalista norweskiej formacji Leprous spod znaku progresywnego rocka i metalu.

EP-ka "Pharos" trafi na rynek 11 września nakładem brytyjskiej Candlelight Records.

