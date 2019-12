Ihsahn szykuje dwie EP-ki

Ihsahn, wokalista norweskiej grupy Emperor, wyda w 2020 r. dwie nowe EP-ki.

Pierwsza z nich nosić będzie tytuł nieobcy zapewne miłośnikom skoków narciarskich, czyli "Telemark". EP-ka trafi do sprzedaży 14 lutego 2020 roku nakładem Candlelight Records.



"Telemark to okręg administracyjny w Norwegii, w którym dorastałem i gdzie wciąż mieszkam, całość materiału jest więc usytuowana tutaj i mocno nim inspirowana. Można zatem powiedzieć, że sięgam do korzeni. Już na samym początku postanowiłem, że będą to nagrania odnoszące się wprost do estetyki black metalu. Chciałem dotrzeć do podstaw i istoty blackmetalowych wpływów w ramach moich muzycznych korzeni, biorąc pod uwagę ogólny zamysł i napisanie czegoś dla i z Telemarku. Po raz pierwszy postawiłem też na teksty w języku norweskim. Pod wieloma względami sprawia to bowiem wrażenie większej bliskości z domem" - podkreśla Vegard Sverre Tveitan alias Ihsahn.



"Kontynuacją tej EP-ki będzie jej estetyczny i muzyczny odpowiednik wydobywający bardziej progresywne, eksperymentalne i łagodniejsze pierwiastki mojej muzyki. W ostatecznym rozrachunku jest to wszak środek, dzięki któremu mogę wyrzucić z siebie wszystkie te pomysły i przygotować grunt pod prace nad kolejnym albumem" - dodał Norweg.



Na EP-ce "Telemark" znajdziemy trzy autorskie kompozycje: "Stridig", "Nord" i "Telemark"; oraz dwie przeróbki: "Rock And Roll Is Dead" Lenny'ego Kravitza i "Wrathchild" Iron Maiden.



Z teledyskiem do utworu "Stridig" Ihsahna możecie się zapoznać poniżej: