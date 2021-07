Igo: Cover "Kochać inaczej" De Mono promuje film "Czarna owca"

Igor Walaszek, znany pod pseudonimem Igo, nagrał piosenkę do filmu "Czarna owca" (od 13 sierpnia w kinach). "Kochać inaczej" to nowa wersja wielkiego hitu zespołu De Mono.

"Film 'Czarna owca' porusza bardzo ciekawy temat relacji rodzinnych, jakie mamy na co dzień. Sytuacje, które dzieją się w tym filmie mogą spotkać każdą rodzinę, dlatego bardzo polecam, żebyście go zobaczyli i sami ocenili" - mówi Igo.



"Czarna owca" to słodko-gorzka opowieść o współczesnej rodzinie, w której każdy ma czegoś dość. Gdy w końcu tłumione od lat kryzysy, konflikty i pragnienia eksplodują, każdy zaczyna żyć na własny rachunek. A przynajmniej tak im się wydaje... Czy członkowie rodziny odnajdą swoje szczęście? To film o więzach, których nie można przerwać. W zabawny sposób odpowiada na ważne pytania dotyczące relacji rodzinnych i dojrzewania do zmian.

"Film porusza kilka tematów, takich jak wybór między karierą a rodziną, dojrzewanie do bycia ojcem, próba odnalezienia się w całkowicie nowej sytuacji życiowej, ale chyba przede wszystkim ten film jest o tym, że dziecko zawiązuje więź na zawsze. Dwie najpiękniejsze emocje to śmiech i płacz. To może dać nam komediodramat i to - mam nadzieję - da nam 'Czarna owca'" - zapewnia reżyser Aleksander Pietrzak.

Oryginalna wersja grupy De Mono pochodzi z 1989 r. Autorem nagrania są Andrzej Krzywy (muzyka) i Marek Kościkiewicz (tekst), a piosenka promowała debiutancki album "Kochać inaczej".



Igor Walaszek - znany pod pseudonimem Igo - pochodzi z Krakowa, gdzie w 2009 roku wraz z grupą przyjaciół założył rockowy zespół Clock Machine.

Mimo swoich rockowych predyspozycji nie zamyka się wyłącznie w tym gatunku i od 2015 roku wraz z Kubą Traczem tworzy elektroniczny duet Bass Astral x Igo. Ze wspomnianymi zespołami nagrał dotychczas sześć płyt, a jego dyskografię zamyka wydany w marcu 2019 roku album "Prognozy" zespołu Clock Machine.

W 2019 roku Igor został, obok Katarzyny Nosowskiej, Krzysztofa Zalewskiego i Organka, członkiem Orkiestry Męskiego Grania. Rok później również zasilił jej skład, tym razem z Darią Zawiałow i Błażejem Królem.

W sierpniu bieżącego roku światło dzienne ujrzy trzeci album Bass Astral x Igo pt. "Satellite". W tym samym czasie Igo pracuje nad pierwszą solową płytą. Wystąpił na takich festiwalach, jak Open'er Festival, Kraków Live Festival, Przystanek Woodstock, OFF Festival, czy Audioriver. Współpracował m.in. z Sokołem, Miuoshem czy Sistars.