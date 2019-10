Iggy Gwadera jako Saint Iggy idzie w hip hop. Zobacz teledysk "Dancing on Gasoline"

Znany dotychczas z rockowego metalowego grania w zespołach Anti Tank Nun i WAMI gitarzysta Iggy Gwadera rozpoczyna hiphopową karierę jako Saint Iggy. Poznaliśmy już pierwsze utwory, w których połączył grunge z trapem.

Iggy Gwadera szykuje debiutancki album jako Saint Iggy /materiały prasowe

22-letni Igor "Iggy" Gwadera dał się poznać szerszej publiczności w 2012 r. Wtedy to 14-letni Iggy poznał Titusa, śpiewającego basistę i lidera thrashmetalowej grupy Acid Drinkers.

Reklama

Początkowo mieli wspólnie zrealizować jeden utwór i teledysk, ale ich współpraca rozwinęła się na tyle, że zespół Anti Tank Nun wydał w sumie trzy płyty: "Hang'em High" (2012), "Fire Follow Me" (2013) i "Permanent Erection" (2017).

Na liście sukcesów grupa dopisała występy przed m.in. Slashem, Accept czy Thin Lizzy.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anti Tank Nun Hang'em High

Kolejnym krokiem na hardrockowej scenie był międzynarodowy projekt WAMI, który w czerwcu 2014 r. zadebiutował płytą "Kill The King".

Poza Gwaderą skład tworzyli doskonale znani najemnicy: wokalista Doogie White (m.in. Tank, Rainbow, grupa Yngwie Malmsteena, Cornerstone i Midnight Blue), basista Marco Mendoza (m.in. Black Star Riders, Thin Lizzy, eks-Whitesnake) i perkusista Vinny Appice (znany z m.in. Heaven & Hell, Black Sabbath i Dio).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. WAMI Wild Woman

Gitarzysta nawiązał też współpracę z nestorami polskiej elektroniki: Władysławem Komendarkiem i Józefem Skrzekiem (liderem SBB).

Teraz Gwadera rozpoczyna nowy etap jako Saint Iggy. Zainspirowany amerykańskimi raperami: Travisem Scottem i Kid Cudim przygotował nową propozycję w stylu grunge trap. Do sieci trafiły już utwory: "World's Last Breath", "When You Think Too Much" (feat. Gareth), "Teenage Idol" (prod. vvaltz) i "Dancing on Gasoline". Do tego ostatniego powstał teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:



Wideo Saint Iggy - DANCING ON GASOLINE

"Czemu takie zmiany? Przecież nie mogę stać w miejscu! Moja muzyka musi się zmieniać wraz ze mną i z otaczającym światem. Ostatnio nie jest za wesoło, więc i taki klimat łapią nowe kawałki. Sam wszystko skomponowałem, napisałem słowa, zaaranżowałem, zaśpiewałem i zagrałem na wszystkich instrumentach. Bity pomógł mi zrobić przyjaciel Gareth. Kończę przygotowywać płytę, w jej realizacji pomogli mi przyjaciele z Polski i zagranicy. Będą więc nietypowi goście, dużo muzycznych niespodzianek! Zresztą, co będę opowiadał, niech moja muzyka obroni się sama" - mówi Saint Iggy.

Za miks i produkcję pierwszych trzech utworów odpowiada Wojciech Kochanek, współpracownik m.in.: Steve Vaia, Ozzy'ego Osbourne'a, Queensryche, Taboo (Black Eyed Peas) czy Ushera.