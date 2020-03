"Idol": Amber Fiedler oddała dziecko do adopcji

Amber Fiedler dała się poznać publiczności w nowym sezonie amerykańskiego "Idola". Była wtedy w ciąży. Wiadomo już, co stało się z jej dzieckiem.

W jury programu "American Idol" zasiadają: Luke Bryan, Katy Perry i Lionel Richie /Jon Kopaloff /Getty Images

Amber Fiedler pochodzi z Idaho, a na castingach do 18. edycji amerykańskiego "Idola" pojawiła się w ósmym miesiącu ciąży (38 tydzień).

Zasiadająca w jury Katy Perry zapytała uczestniczki, czy ma już wybrane imię dla dziecka. "Nie, zamierzam ją oddać do adopcji" - odpowiedziała Fiedler.

Wyjaśniła później, że nie miała dobrego dzieciństwa. Była pozbawiona opieki matki, wychowała ją babcia. "W ciągu ostatnich kilku lat wychodziłam na imprezy i dużo piłam. Dzięki ciąży dowiedziałam się, kim byłam. Miałam czas, żeby usiąść i pomyśleć" - dodała.

Młoda wokalistka uznała, że nie uważa siebie za osobę, która podoła obowiązkom związanym z wychowaniem dziecka. Nie ma stabilnej pracy, zarabia jako kelnerka, a jej pensja zależy od wysokości napiwków.

"Rodzina, którą wybiorę, da jej wszystko, czego będzie chciała. Sama nie byłabym w stanie tego zrobić (...) Mam nadzieję, że moja córka zrozumie, że chciałam dla niej jak najlepiej" - wyznała 23-latka, która nie mogła liczyć na wsparcie ani ze strony rodziny, ani ojca dziecka.

Uczestniczka zaśpiewała utwór Etty James "Trust In Me". "Może nie jesteś gotowa na bycie mamą, ale jesteś gotowa na amerykańskiego Idola" - skomentowała Katy Perry, kiedy Fiedler przeszła do kolejnego etapu programu.

We wtorek, 17 marca, Fiedler opublikowała swoje przesłuchanie na profilach w mediach społecznościowych. "Nie mogę nawet powiedzieć, jak się czuję. Brak słów! Moje serce eksploduje miłością" - napisała pod nagraniem na Instagramie.

Od pierwszego etapu programu minęło już kilka tygodni. Wokalistka urodziła zdrową córkę. Dziewczynka ma już nową rodzinę, która nazwała ją Norha Rose.