Idalia Orman i "Warto". Zobacz nowy teledysk córki Aldony Orman i sprawdź tekst

Debiutancki singel "Słońce" zanotował ponad 30 tys. odtworzeń w ciągu miesiąca. Nagranie znalazło się na playliście Equal w Spotify, na której Idalia Orman była najmłodszą docenioną artystką pośród znanych polskich nazwisk.

13-latka podkreśla, że miłość do muzyki zaszczepiła w niej mama.

"Pasja do śpiewania zaczęła się praktycznie dzięki mamie, ponieważ jak byłam bardzo malutka, to żebym zasnęła, puszczała mi Mozarta dla bobasów. I chyba przez to właśnie moje życie zaczęło się wiązać z muzyką. Niedawno była premiera mojego pierwszego singla i cały czas wyświetlenia rosną w górę. Więc muzyka na pewno nigdy mnie nie odstąpi w życiu i cały czas będziemy się dalej rozwijać" - mówi agencji Newseria Idalia Orman-Borucka.

Na początku września nastolatka wypuściła drugą piosenkę "Druga ja", a teraz prezentuje nowy singel "Warto".



"Utwór niesie za sobą prawdziwe historie młodych ludzi, które poznacie oglądając mój nowy teledysk. Trzeba zawsze pamiętać, że pochopna ocena może mieć ogromy wpływ na życie i samoocenę młodego człowieka. Jeśli jednak zapytacie mnie, czy mimo wszystkich przeciwności warto iść naprzód, bez wahania odpowiem: 'Warto'. Miłego słuchania!" - zachęca Idalia.

Autorami piosenki "Warto" są Jeremi Sikorski (tekst, muzyka) oraz Jan Bielecki i Tom Martin (muzyka).

Za teledysk odpowiada Alan Kępski (DREAMIS), który pracował z takimi wykonawcami, jak m.in. Edyta Górniak, Ewa Farna, Ewelina Lisowska, Sarsa, Justyna Steczkowska czy Mateusz Ziółko.

Gwiazda serialu "Klan" jest dumna ze swojej córki. Wierzy, że przed nią jeszcze wiele sukcesów, na które jednak będzie musiała ciężko zapracować.

"Nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że moja córka wydała pierwszego singla i co miesiąc będzie wychodził kolejny singel. Niebawem będzie również płyta" - mówi Aldona Orman.

Aldona Orman funkcjonuje w branży artystycznej od wielu lat. Teraz, kiedy jej córka zaczyna podbijać polski rynek muzyczny, aktorka zapewnia ją o swoim wsparciu. Wierzy też, że dzięki współpracy z firmą fonograficzną Magic Records młoda wokalistka szybko rozwinie skrzydła.

"Nie jestem człowiekiem, który daje wskazówki na zapas, ale oczywiście każdy temat, każdą sytuację, wszystko to, co nas spotyka, codziennie przerabiamy, omawiamy, coś jej podpowiadam. Ale oczywiście największa zasługa jest wytwórni, Magic Records, z którą Idalka podpisała umowę, właściwie ja dla Idalii, bo ona jest jeszcze niepełnoletnia. Oni są fachowcami od muzyki, więc Idalka jest naprawdę w doskonałych rękach i bardzo się cieszę" - mówi aktorka.

Idalia Orman-Borucka brała udział w licznych konkursach muzycznych w Polsce oraz za granicą, m.in. "Magia Italiana" 2017 w Rimini i "Star Voice" 2017 w Locarno. Rok później zachwyciła swoim głosem jurorów Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Seia w Portugalii, skąd wróciła z pierwszą nagrodą.

Wiosną 2019 r. pojawiła się w siódmej edycji "The Voice Kids Germany". Uczestników oceniali wówczas Lena Meyer-Landrut (zwyciężczyni Eurowizji 2010, posłuchaj przeboju "Satellite"!), Mark Forster (wokalista, kompozytor), Stefanie Kloss (wokalistka grupy Silbermond) oraz duet The BossHoss.

Podczas przesłuchań w ciemno Idalia zaśpiewała piosenkę "Wish Upon a Star" z filmu "Pinokio" (posłuchaj!). Swoje fotele odwrócili wszyscy trenerzy.



Wideo Disney's "Pinocchio" - Wish Upon A Star (Idalia) | The Voice Kids 2019 | Blind Auditions | SAT.1

Wzruszona Idalia nie mogła ukryć łez - choć Lena próbowała ją przekupić cukierkami i balonami, postanowiła dołączyć do drużyny Marka Forstera, który ma polskie korzenie (jego matka urodziła się w Warszawie).

"Uwielbia śpiewać, wygrała przecież już parę konkursów międzynarodowych w Europie, tak że niech jej się szczęści, niech będzie szczęśliwa w tym, co robi" - mówi Aldona Orman.

Idalia przez dwa lata występowała także w programie TVP "Ziarno" oraz publikowała utwory w języku angielskim na kanale YouTube.