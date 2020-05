House Of Death i teledysk "Days Gone By": Można odciąć prąd

Premierowo na stronach Interii możecie zobaczyć nakręcony podczas kwarantanny domowy teledysk do nowej wersji utworu "Days Gone By" grupy House Of Death. Na czele rockowej grupy stoją Titus, lider Acid Drinkers, oraz zwycięzca "The Voice of Poland" Juan Carlos Cano.

House Of Death prezentuje akustyczny teledysk /materiały prasowe

Pochodzący z Meksyku zwycięzca czwartej edycji "The Voice of Poland" Juan Carlos Cano połączył siły z Titusem, grającym na basie liderem Acid Drinkers. Nowy projekt pod nazwą House Of Death jest kontynuacją grupy Anti Tank Nun.

Tamta formacja ( posłuchaj! ) powstała w 2013 roku, gdy Titus poznał 14-letniego wówczas gitarzystę Igora Gwaderę (o którym Tytus mówi, że to fenomen, któremu nie można pozwolić zgasnąć). Początkowo razem mieli zrealizować wspólne nagranie studyjne i teledysk do niego. Jednak po kilku wspólnych próbach Titus stwierdził, że byłoby zbrodnią na rock'n'rollu nie zrobić płyty i wspólnego projektu muzycznego z Igorem. Skład zespołu zasilili muzycy grupy Nikt: Adam Bielczuk (gitara) i Bogumił "Mr Bo" Krakowski (perkusja).

Po dłuższej przerwie Titus, Bielczuk i Krakowski postanowili kontynuować wspólne granie pod nowym szyldem House Of Death - wokalistą został Juan Carlos Cano (Titus skupił się tylko na basie).

Własnym sumptem kwartet wypuścił debiutancki album "Midnight Special". To z tego wydawnictwa pochodzi utwór "Days Gone By", który właśnie pojawił się w nowej, akustycznej wersji.



"Jak widzicie, zajęło nam to nieco więcej czasu niż wielu kolegom i koleżankom po fachu, bo nie chcieliśmy robić tego na 'hurra', chcieliśmy Wam dać możliwie coś najlepszego, coś z czego sami będziemy zadowoleni" - czytamy na Facebooku.

"Bezpośrednią przyczyną powstania 'Days Gone By' w wersji akustycznej, była nie ma co ukrywać, kwarantanna ogłoszona wobec epidemii wirusa Covid-19" - mówi Adam Bielczuk, gitarzysta formacji i autor muzyki do tego nagrania.

"Trzeba było poszukać swojego miejsca niejako w nowej rzeczywistości. Trasa została przerwana na półmetku, zespół rozjechał się do domów, a należy zaznaczyć że jesteśmy rozproszeni po całej Polsce" - dodaje Juan Carlos Cano, który z kolei napisał tekst.

Titus zaznacza, że "Days Gone By" w nowej wersji jest ukłonem dla fanów i zarazem prośbą, by poczekali oni na muzyków, gdy sytuacja wróci do normy, a grupa na scenę. "Musimy też powiedzieć, iż zespół nie będzie grał póki co koncertów akustycznych. Chcemy zarażać ludzi mocą" - deklaruje Titus.

"Chcieliśmy jednak również pokazać, że da się mocnemu graniu z powodzeniem odciąć prąd. Żeby to się mogło udać, postanowiliśmy utwór odpowiednio przearanżować, wpuszczając tam nieco 'powietrza', dodając smaczki w postaci Hammondów, które nagrał znakomity klawiszowiec Borys Sawaszkiewicz na co dzień w grupie CHANGO i zespole Piotra Cugowskiego" - dodaje na koniec Mr Bo.