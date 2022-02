To już trzecia piosenka, napisana specjalnie do programu "Hotel Paradise". Wcześniej sporą popularnością cieszyły się "Oto raj" (śpiewała Sonia Szklanowska, ponad 3 mln odsłon) i "Raj mi daj" (Bogusia Bibi Brzezińska w duecie z Kamilem Bijosiem, ponad 800 tys. wyświetleń).

Nowy utwór "Ty i ja" w wykonaniu Natalii "Nany" Majos przygotowali odpowiedzialni za poprzednie utwory promujące "Hotel Paradise" gitarzyści grupy Ira Piotr Konca i Sebastian Piekarek oraz producent Marcin Limek (muzyka), a tekst napisał Wojciech Byrski, pracujący wcześniej z takimi wykonawcami, jak m.in. Ira, Lady Pank, Bracia, De Mono, Piotr Cugowski, Ania Wyszkoni, Maciej Balcar i Natasza Urbańska.

Wideo Nana - Ty i Ja (Official Video)

Nana, finalistka czwartej edycji, swoją przyszłość wiąże z branżą artystyczną - jest studentką szkoły musicalowej.

"Bardzo chciałam zaśpiewać kolejną piosenkę przewodnią do programu. I gdy zaproszono mnie na casting, nie posiadałam się ze szczęścia. W studiu podczas nagrań z profesjonalnymi muzykami, czułam się bardzo wyróżniona. Dałam z siebie wszystko, bo czuję, że to może być dla mnie duża szansa na rozwój mojej kariery. A potem zdjęcia w Panamie były jednym z najbardziej ekscytujących doświadczeń w moim życiu. I mimo, że już brałam udział w nagraniach klipów i reklam, to nigdy nie pracowałam w tak pięknym i zapierającym dech w piersiach miejscu. Czułam się jak ryba w wodzie. To jest to, co chciałabym w życiu robić" - mówi Nana.

Instagram Post

Teledysk do piosenki "Ty i ja" powstał w Panamie, gdzie realizowany jest piąty sezonu "Hotelu Paradise". W klipie, oprócz Nany, występuje także jej życiowy partner - Łukasz Hryniewicki, którego poznała w reality show i doszła z nim do finału.

"Jestem bardzo wdzięczna produkcji, że Łukasz mógł mi towarzyszyć w klipie. Na pewno czułam się o wiele pewniej. On zawsze daje mi powera. Poczucie, że ma się wsparcie bliskiej osoby w tak ważnych momentach, jeszcze bardziej mnie motywuje. Mogę także nadać mu miano super asystenta, bo nie tylko wystąpił w klipie, ale też na planie dbał o mnie, prasował stylizacje i nagrywał relacje na social media. Ten czas będę jeszcze długo wspominać z wielkim sentymentem" - dodaje Nana.

Reżyserem i scenarzystą wideoklipu jest Bartosz Łabęcki, który reżyseruje reality show "Hotel Paradise". Za produkcję teledysku odpowiada ekipa Golden Media Polska.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post