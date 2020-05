Hot16Challenge2. Sobota dołącza do akcji i kończy karierę

Raper Sobota opublikował swoją zwrotkę w ramach akcji #Hot16Challenge, a przy okazji ogłosił, że kończy z rapem. To pokłosie afery wokół Soboty, którego oskarżono o donosicielstwo.

Sobota kończy karierę /Tomasz Urbanek /East News

"Kończę z rapem, macie tu moją 16. Cieszcie się k...y, dopięliście swego. Być może się więcej nie zobaczymy, EssA!" - napisał Sobota pod opublikowanym nagraniem w ramach #Hot16Challenge2.



Wideo 𝐒𝐨𝐛𝐨𝐭𝐚 #Hot16Challenge2 *𝐊𝐎𝐍́𝐂𝐙𝐄̨ 𝐙 𝐑𝐀𝐏𝐄𝐌*

Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach Sobota musiał odpierać liczne ataki na jego osobę. Wszystko zaczęło się od słów rapera Jongmena, który stwierdził, że były reprezentant Stoprocent potwierdził zeznania tzw. małego świadka koronnego, co sprawiło, że kilka osób ma problemy z prawem.

Sobota odciął się od całej sprawy i stwierdził, że został pomówiony.

"Zostałem pomówiony o bycie kapusiem oraz współpracę z Policją. Sprawa tak naprawdę ma bardzo szeroki wymiar oraz jest w procesie przygotowawczym. To dlatego nie mogę ujawniać szczegółów tej sprawy ponieważ zgodnie z 241 kk, grozi za to do dwóch lat więzienia. Afera ta stała się koperkową w odniesieniu do słów, które padały w moim kierunku, bo ani współpracy nie było, ani załagodzenia kary w związku z art. 60 kk. O czym osoby, które rozpoczęły tą akcje doskonale wiedzą" - mówił w wywiadzie dla wlocie.pl.

Środowisko stanęło jednak po stronie Jongmena. Przeciwko Sobocie w ostrych słowach wypowiedzieli się m.in. Filipek, Fu, Rest z Dixon37, Malik Montana, Bilon, Cypis.

"W tej sprawie zostały potwierdzone zeznania 60-tki, która dzięki temu staje się nieskazitelnie wiarygodna dla Sądu. Nie zapominajmy, jaka jest nasza idea. Walczymy z pomówieniami. Nasze stowarzyszenie niedługo odniesie się obszerniej do tej sprawy" - napisała natomiast organizacja Przeciw Bezprawiu, której członkami są m.in. Liroy, Bonus RPK i Peja.

43-letni Sobota, a właściwie Michał Sobolewski, na swoim koncie miał cztery świetnie przyjęte albumy solowe. W 2017 roku zdecydował się wraz z Popkiem i Matheo nagrać płytę "Trzech Króli".

Raper, którzy przez większość kariery związany był z wytwórnią Stoprocent, współpracował też z najważniejszymi przedstawicielami rapowej sceny. Na koncie miał tez role w filmach - "Totem", "Kobiety mafii" i "Kobiety mafii 2".