"Fani w każdym wieku przeżyją dreszczyk emocji, oglądając swoje ulubione Hot Wheels Monster Trucks wciemności!" - czytamy w zapowiedzi. Pokaz odwiedzi Atlas Arenę w dniach 23-24 marca na kilku występach: dwa razy w sobotę (o 11:30 i 18:30) oraz w niedzielę o 11:30.

Hot Wheels Monster Trucks Live Glow Party ożywi najpopularniejsze Monster Trucki Hot Wheels, w których skład wchodzą: Mega Wrex, Tiger Shark, Demo Derby, Bone Shaker, Bigfoot, Gunkster, a także zupełnie nowy HW 5-Alarm, czyli bohater wozów strażackich Hot Wheels MonsterTrucks.

Podczas wydarzenia odbędzie się również impreza taneczna, pokazy świetlne i nagrody niespodzianki od Hot Wheels. Do tego specjalny występ ziejącego ogniem i mrozem, zmiennokształtnego smoka ARCTICGON oraz popisy kierowców wykonujących ewolucje i kombinacje motocyklowe Freestyle Motocross!



Reklama

Hot Wheels Monster Trucks - co jeszcze przygotowali organizatorzy?

W sprzedaży dostępny jest pakiet VIP Backstage Tour, w ramach którego można zobaczyć Hot Wheels MonsterTrucks z bliska. Wycieczka pod opieką prowadzących odbędzie się przed pokazem. "Przekonaj się, co dzieje się za kulisami, zanim wszystko zostanie rozbite i zmiażdżone, a następnie zobacz, jak Monster Trucki Hot Wheels ożywają!" - czytamy w opisie.

Impreza Crash Zone Pre-Show Party odbędzie się 2,5 godziny przed każdym występem. Niepowtarzalnym doświadczeniem dla fanów jest dostęp do płyty, na której rozgrywane są zawody, co pozwoli zobaczyć niesamowite trucki i motocykle, wielki rozmiar Hot Wheels Monster Trucks, a także spotkać się z kierowcami, by zdobyć ich autografy.