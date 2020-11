Honorata Skarbek wsparła mamę w walce z rakiem. Wzruszające wyznanie

Honorata Skarbek od lat jest idolką młodych kobiet. Zdradziła, że jej inspiracją jest natomiast mama - Bożena Skarbek, która zmaga się z poważną chorobą.

Honorata Skarbek opowiedziała o swojej mamie AKPA

Honorata Skarbek tym razem pojawiła się w "Dzień Dobry TVN" ze swoją mamą - Bożeną.

Do tej pory kobiety nie mówił o tym, że mama piosenkarki walczy z nowotworem. Teraz jednak zdecydowały się przerwać milczenie.



"Z chorobą mojej mamy zmagamy się w rodzinie od ładnych kilku lat. Jak dobrze pamiętam, od około 6 lat. Wtedy dowiedzieliśmy się, że moja mama zachorowała na nowotwór piersi" - opowiadała Honey.

Powiedziała również, dlaczego wcześniej nie wspominała o chorobie. "Nie chciałam, by ludzie mnie oceniali, żeby oceniali mnie, moją rodzinę, moją mamę. Dla nas było ważne to, że po prostu w rodzinnym gronie dzielimy się wsparciem. Nawet nigdy nie pomyślałam, że mogłabym podzielić się tą historią" - tłumaczyła.



"Po pierwszym nowotworze mojej mamy przyszedł drugi nowotwór. No i niestety kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się o nowotworze trzecim. I moja mama wyszła sama z inicjatywą, że chciałaby się z tym podzielić publicznie, akurat na Instagramie, bo jest ogromną pasjonatką mody i ten swój kanał na Instagramie prowadzi już od kilku lat i trafia do dużego grona odbiorców" - mówiła dalej.

Pani Bożena nagrała filmik ze szczerym wyznaniem. "Było to bardzo wzruszające, ale moja mama przede wszystkim jest bardzo zabawna i jest niesamowicie pozytywnie nastawiona do świata" - skomentowała jej córka.



Mama wokalistki przyznała również, że Instagram jest dla niej formą terapii. "Ile ludzi, ile kobiet, tyle charakterów, tyle reakcji na daną sytuację. Myślę, że w przypadku choroby, a nowotworu przede wszystkim, nie wolno unikać walki" - mówiła o walce z chorobą.

Honey wzruszyła się słowami matki. "Jestem dumna, że to jest moja mama" - podsumowała.