Metamorfoza Honoraty Skarbek. Zdradziła, jak do tego doszła!

Honorata Skarbek zaskoczyła ostatnio wszystkich odmienioną figurą.

Przyznała, że przez przymusową kwarantannę sporo przytyła, co wpłynęło na jej samopoczucie i kondycję.



By wrócić do poprzedniej formy, postanowiła wziąć się za siebie. "Zrezygnowałam z mleka z laktozą, zastępując je mlekiem kokosowym. Poza tym zupełnie zrezygnowałam z glutenu oraz zrezygnowałam z węglowodanów. Nie jadłam ryżu, makaronu, ziemniaków. [...] Moja dieta opierała się głównie na białkach i na tłuszczach" - wyjaśniła.



Dodała również, że biega codziennie, pokonując co najmniej pięć kilometrów. Ustaliła też, że jej dziennym celem jest 15 tysięcy kroków.

Połączenie odpowiedniej diety i aktywności fizycznej dało spektakularne efekty. Piosenkarka schudła 11 kilogramów w dwa miesiące.



"Najważniejsze jednak w tym wszystkim jest zachowanie zdrowego rozsądku, bo kilka lat temu już wpadłam w obsesje odchudzania i zapędziłam się w zaburzenia odżywiania, fatalne samopoczucie i psychosomatyczny wpływ na moje ciało, które przez to zupełnie się nie zmieniało" - przestrzegła jednak.