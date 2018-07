Honorata Skarbek wakacyjnie: Zobacz teledysk "Świat jest nasz"

Poniżej możecie zobaczyć wakacyjny klip "Świat jest nasz" Honoraty Skarbek, uczestniczki zbliżającej się dziesiątej, jubileuszowej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo".

Honorata Skarbek prezentuje nowy teledysk AKPA

W maju Honorata Skarbek wydała swój nowy album "Sunset" i liczy na jego promocję w programie "Twoja twarz brzmi znajomo".

Czwartą płytę promowały single "Na koniec świata" oraz "Zasady".

Teraz wokalistka prezentuje wakacyjny teledysk do piosenki "Świat jest nasz". Klip został zmontowany z prywatnych materiałów wideo 25-latki.



Autorami nagrania są Piotr Siejka (muzyka), Honorata Skarbek i Wojciech Byrski (tekst).

"Kawałek opowiada o chęci poznawania świata, korzystania z młodości w towarzystwie bliskiej osoby i o uczuciu, które motywuje nas do nieustannego działania oraz poszerzania horyzontów. 'Świat jest nasz' to połączenie popu i tropical house, co tworzy idealną mieszankę muzyczną na wakacje" - czytamy w informacji o nowym singlu.



