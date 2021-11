Honorata Skarbek to jedna z najpopularniejszych wokalistek ( posłuchaj! ) młodszego pokolenia. W dziesiątej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie (2018) zajęła piąte miejsce.



Niespełna 29-latka ma w dorobku cztery duże płyty i EP-kę "Condependency" z listopada 2019 r. Ostatnio wypuściła jeszcze single "Związek X" (gościnnie Cooks), "Perseidy" i "Holy Grail" (gościnnie Floral Bugs).



Wokalistka przez pewien czas była w związku z raperem Smolastym ( sprawdź! ). Była to relacja bardzo burzliwa, która w końcu doprowadziła do rozstania.

W listopadzie 2020 roku okazało się jednak, że Skarbek jest ponownie zakochana. Przekazała to za pomocą fotografii, na której możemy zobaczyć wokalistkę na romantycznej kolacji, trzymającą za rękę męską dłoń. W tle widać balony z liczbą 23.



Na Instastory zdradziła, że urodzinową kolacją zrobiła niespodziankę swojemu nowemu chłopakowi. Plotkarskie media informowały, że jej partner wcześniej spotykał się z Adą Śledź z programu "Love Island".

W najnowszym wpisie Skarbek wytłumaczyła, dlaczego w ostatnim czasie rzadziej udzielała się w mediach społecznościowych.

"Od jakiegoś czasu miałam w życiu ogromny chaos, o którym praktycznie nikt nie wiedział, bo zawsze staram się rozwiązywać problemy sama, nie obciążać nikogo swoimi trudnościami, a co gorsza nie pokazywać na zewnątrz tego co dzieje się ze mną w środku.



W końcu coś we mnie pękło, ale co nas nie zabije to nas wzmocni, więc mogę być tylko wdzięczna losowi za nowe lekcje i nauczki. Jak zwykle nie będę się tutaj obnażać do granic, bo nigdy nie było to w moim stylu, ale życie prywatne, praca i obowiązki dosłownie w jednym czasie z hukiem zwaliły mi się na głowę, a następnie zwaliły mnie z nóg" - napisała wokalistka.

Honorata Skarbek zdradziła też fragment tekstu nowej piosenki.

"Mam nadzieję, że z czasem poukładam swoje życie na nowo, skupiając się na pracy, której teraz zapowiada się bardzo dużo (oprócz tych instagramowych świrków i muzyki realizuje się jeszcze na kilku innych biznesowych płaszczyznach), a dla mnie działanie na najwyższych obrotach, nowe bodźce i realizowanie celów to lek na całe zło" - dodała.