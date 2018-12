Honorata Skarbek i WdoWa w teledysku "Chora"

Honorata Skarbek zaprezentowała kolejny klip promujący jej album "Sunset". Gościnnie w numerze zarapowała WdoWa.

Honorata Skarbek zaprezentowała klip "Chora" /Artur Zawadzki / Reporter

Muzykę do utworu "Chora" stworzył Paweł Mildner. Słowa napisała sama Honorata Skarbek oraz WdoWa, która pojawiła się gościnnie w numerze.



Za nakręcenie teledysku odpowiedzialna była wokalistka oraz Dawid Ziemba. Klip wyprodukowała ekipa Mind Productions.

"Piosenka jest balladą o uczuciu, po którego stracie, ciężko jest się pozbierać. Obrazek jest metaforą skrajnych emocji, jakie może wzbudzać miłość, co pokazane jest poprzez zestawienie dwóch żywiołów- ognia i wody. Scenariusz do teledysku napisałam sama. Bardzo zależało mi na przedstawieniu miłości, która rozpalała mnie do czerwoności jak ogień, równocześnie odbierając mi powietrze tak jak robi to woda" - opowiada Skarbek o utworze.

Przypomnijmy, że utwór "Chora" promuje album "Sunset", który ukazał się w maju tego roku. Promowały ją single "Na koniec świata", "Zasady" i "Świat jest nasz".

"Jeszcze nie miałam okazji pozować do zdjęć rozebranych, natomiast zdradzę taką małą ciekawostkę, że gdy nagrywaliśmy teledysk do mojego pierwszego singla z nowej płyty, czyli do utworu 'Na koniec świata', to były tam sceny, w których jestem zupełnie naga i jestem jedynie pokryta brokatem. Nie miałam żadnego problemu z nagrywaniem tych scen. Bardzo siebie lubię i siebie akceptuję" - opowiadała w rozmowie z serwisem Przeambitni.pl.

