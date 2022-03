24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada.

Ukraina może liczyć na wsparcie od niemal całego świata na różnych poziomach, również tych symbolicznych.

Na wyjątkowy hołd zdecydowano się w programie "Saturday Night Live". Na początku show zawsze przygotowywany jest żart rozpoczynający odcinek. Tym razem zrezygnowano z niego, a aktorki Kate McKinnon i Cecily Strong zapowiedziały wyjątkowy występ.

Reklama

Widzom zaprezentował się ukraiński chór Dumka of New York, który wykonał utwór "Prayer for Ukraine" ("Modlitwa za Ukrainę"). Przed chórzystami ze świeczek uformowano napis "Kijów".



Wideo Ukraine Cold Open - SNL

Nagranie w ciągu dwóch dni obejrzano ponad trzy miliony razy. Pojawiło się pod nim kilka tysięcy komentarzy.

"Modlitwa za Ukrainę"

Wykonany utwór stworzony został w 1885 roku i jest jedną z najważniejszych patriotycznych pieśni w kraju. Tekst napisał Oleksandr Konyski, a muzykę skomponował Mykoła Łysenko, twórca ukraińskiej opery narodowej.