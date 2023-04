Dziś otrzymaliśmy drugi akord wyczekiwanego comebacku Hodaka, a światło dzienne ujrzał "Eter" - na tajemniczym, nabudowującym się bicie autorstwa niezawodnego 2K oraz Hubiego reprezentant Def Jam Recordings Poland opowiada o swoim zniknięciu z rapowej sceny i mieszanych uczuciach wobec polskiego przemysłu muzycznego.

Hodak rzuca w "Eter" nowy utwór. Posłuchaj!

Utwór klimatem można porównać do niezwykle popularnego numeru "Oh No!" oraz najnowszej twórczości Kendricka Lamara. Chwytliwy refren z nieoczekiwanym pojawieniem się prawdziwego chóru na trzy głosy to dodatkowy smaczek, pomagający wbić się piosence w głowę (jednym z głosów chóru jest Alicja Szemplińska, dwukrotna pretendentka do Eurowizji oraz zwyciężczyni programów Szansa Na Sukces oraz "The Voice Kids", a drugim Bartek Królik, znany z projektów Sistars, Łąki Łan czy Plan B).

Premierze "Eteru" towarzyszy klimatyczny, dynamiczny oraz rozbudowany teledysk w reżyserii Hiena Dinha Ngoca, który pracuje nad klipami Hodaka praktycznie od samego początku jego współpracy z Def Jam Recordings Poland. Teledysk zawiera wiele nieoczekiwanych rozwiązań oraz follow-upów do dotychczasowej twórczości Hodaka. Szczególnie warto się przyjrzeć nietypowemu kioskowi zamontowanemu na tyłach Mercedesa G-Class, bo jest tam o wiele więcej ciekawych elementów, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

Wideo Hodak/2K - Eter

Dodatkowo, w teledysku znajdziemy nawiązanie do kolejnej, jeszcze nieodkrytej premiery Hodaka - tutaj jednak na rozwiązania trzeba poczekać do maja.