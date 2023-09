Hinayana: Album "Shatter And Fall" w szczegółach

Nowy materiał melodyjnych death / doommetalowców z Austin w Teksasie powstał w studiu Test Tube Audio. Nad prawidłowym przebiegiem sesji nagraniowej czuwali Casey Hurd, grający na gitarze wokalista Hinayana, oraz Kevin Butler, który zajął się również miksem. Mastering wykonał Szwed Dan Swanö. Autorem okładki jest uznany kalifornijski artysta Travis Smith.



W utworze "Mind Is A Shadow" zaśpiewał gościnnie Vincent Jackson Jones, wokalista amerykańskiej grupy Æther Realm, a w kompozycji "A Tide Unturning" wystąpił Tuomas Saukkonen, frontman fińskich zespołów Wolfheart, Before The Dawn i Dawn Of Solace.

"Shatter And Fall", pierwsza od pięciu lat płyta Amerykanów, ujrzy światło dzienne 10 listopada nakładem austriackiej Napalm Records (CD, na winylu).



Wideoklip od premierowego numeru "Reverse The Code" Hinayana możecie zobaczyć poniżej:



Wideo HINAYANA - Reverse The Code (Official Video) | Napalm Records

Na albumie "Shatter And Fall" usłyszymy 11 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Slowly Light Collides"

2. "Mind Is A Shadow"

3. "How Many Dreams"

4. "Spirit And Matter"

5. "From Our Darkest Moments"

6. "Reverse The Code"

7. "Lost To Flame"

8. "The Answer"

9. "Triptych Visions"

10. "A Tide Unturning"

11. "Taken".