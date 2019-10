Harlem w nowym składzie: Zobacz teledysk "Mój dobry dzień"

Z nowym wokalistą Tomaszem Fridrychem (ćwierćfinalista "The Voice of Poland") kolejny etap kariery zaczyna rockowa grupa Harlem. Pierwszym efektem współpracy jest teledysk "Mój dobry dzień".

Harlem w nowym składzie /materiały prasowe

Harlem obecnie tworzą: Krzysztof "Dżawor" Jaworski (gitary elektryczne), Cezary "Kaz" Kaźmierczak (instrumenty klawiszowe), Dominik Brzuzy-Jędrzejczyk (perkusja), Stanisław Czeczot (bas) i nowy wokalista Tomasz Fridrych, który zastąpił Kubę "Qbek" Weigela.

W ub. r. zespół z Olsztyna świętował swoje 25-lecie. W tym czasie wydał osiem płyt i zagrał setki koncertów.

Nowy utwór "Mój dobry dzień" zapowiadany jest jako "skuteczny antydepresant" na jesienną porę.

"Piosenka została napisana z myślą o nas wszystkich. Pytania, które sobie zadajemy i poszukiwanie na nie odpowiedzi, towarzyszy nam każdego dnia. Trwałą i dobrą receptą na szczęście jest wiara w SIEBIE i pozytywne postrzeganie świata - dzięki któremu kreujemy naszą rzeczywistość. Wątpliwości będą zawsze, ale to my TWORZYMY NASZ DOBRY DZIEŃ!" - podkreśla lider i autor tekstu Krzysztof Jaworski.

Do singla powstał teledysk w reżyserii Marcina Jansa, w którym Tomkowi towarzyszy aktorka i modelka - Dagmara Bryzek.

Clip Harlem Mój dobry dzień

Tomasz Fridrych w piątej edycji "The Voice of Poland" (2014) w drużynie Marka Piekarczyka dotarł do ćwierćfinału.

Rok później spróbował swoich sił w kolejnym telewizyjnym talent show - "Must Be The Music".

Wideo The Voice of Poland V - Tomasz Fridrych - "Californication" - Przesłuchania w ciemno