"Happy" Pharrella Williamsa najczęściej graną piosenką ostatniej dekady

Pharrell Williams z piosenką "Happy" znalazł się na szczycie listy najczęściej granych utworów z minionej dekady. To nie jedyna jego piosenka, która znalazła się w zestawieniu.

Pharrell Williams zasłynął m.in. piosenką "Happy" /Paras Griffin /Getty Images

Utwór został wydany w 2013 roku i przez cztery kolejne tygodnie utrzymywał się na szczycie brytyjskich list przebojów.

Zestawienie stworzyła brytyjska firma Phonographic Performance Limited, która zajmuje się licencjonowaniem muzyki.

Na drugim miejscu listy najczęściej odtwarzanych utworów dekady znalazło się "Rolling In The Deep" Adele. Ostatnie miejsce podium zajęła piosenka "Moves Like Jagger" nagrana przez Maroon 5 i Christinę Agulierę.

Czwartą pozycją w zestawieniu jest "Get Lucky" Daft Punk z gościnnym udziałem Pharrella Williamsa i Nile'a Rodgersa. Za nimi uplasował się Justin Timberlake i "Can't Stop The Feeling!".

Na liście znalazły się także: "I Gotta Feeling" Black Eyed Peas, "Uptown Funk" Marka Ronsona i Bruno Marsa, "Counting Stars" OneRepublic, "Forget You" CeeLo Greena oraz "Sex On Fire" grupy Kings Of Leon.



"Kiedy byłem małym chłopcem, słyszałem te listy w Wielkiej Brytanii, myśląc o kulturze i widząc wszystkich moich ulubionych artystów, których kochałem (...) nigdy nie myślałem, że kiedykolwiek będę częścią tej historii. To fajnie, kiedy stacje radiowe chcą odtwarzać twoje piosenki. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Nic nie ma znaczenia, jeśli nie mamy was na pokładzie" - mówił Williams.

"To szalony czas i wiem, że słuchamy piosenek, które pomagają nam przetrwać. Jeśli moja muzyka kiedykolwiek pomogła w ten sposób, jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję" - dodał.

Utwory te pojawiły się w programie Scotta Millsa w poniedziałek wielkanocny w godzinach 14-17 w BBC Radio 2. Program zawierał listę 40 utworów najczęściej odtwarzanych w brytyjskim radiu i telewizji od 2010 roku.