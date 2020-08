Halsey zachwyca na Instagramie. Pokazała nowe zdjęcia

Wokalistka pochwaliła się nowymi zdjęciami z ogrodu. Fani nie kryli zachwytu nad jej sylwetką.

Halsey pochwaliła się nowym zdjęciem /Abaca/ABACA /East News

Halsey bardzo pracowicie spędza kwarantannę. Przede wszystkim pracuje nad nowym materiałem. W lipcu opublikowała również teledysk nagrany z Marshmello pt. "Be Kind".

Clip Halsey Be Kind x Marshmello

Piosenkarka ogłosiła również, że wszystkie jej koncerty zaplanowane na ten rok, odbędą się dopiero w 2021.

Wkrótce ma ukazać się też jej tomik poezji pt. "I Would Leave Me If I Could", który - jak zapowiedziała sama gwiazda - pokaże ją w zupełnie innym świetle.

Zanim jednak jej książka trafi do sprzedaży, Halsey pochwaliła się kolejnym zdjęciami w bikini. "Wąż w ogrodzie" - napisała, a jej fotografie na Instagramie polubiono trzy miliony razy.