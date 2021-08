Halsey wystartowała z promocją nad nową płyty o nazwie "If I Can’t Have Love, I Want Power" pod koniec czerwca.

Wokalistka zapowiedziała wtedy pierwszy singel oraz ogłosiła, że produkcją płyty zajmie się duet Trent Reznor - Atticus Ross.

Trent Reznor to kompozytor, producent, wokalista i instrumentalista. Znany jest przede wszystkim z działalności w industrialnym zespole Nine Inch Nails.

Wideo If I Can't Have Love, I Want Power - woman/god Trailer

Odważna okładka nowej płyty Halsey

Halsey zaskoczyła też okładką, na której pozowała z dzieckiem na rękach i nagą piersią.

"Ta płyta to album koncepcyjny o radościach i okropnościach ciąży i porodu. Bardzo ważne było dla mnie, aby okładka oddawała sentyment mojej podróży w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Dychotomia Madonny i Nierządnicy. Pomysł, że ja jako istota seksualna i moje ciało jako naczynie i prezent dla mojego dziecka, to dwie koncepcje, które mogą współistnieć spokojnie i potężnie. Moje ciało należało do świata na wiele różnych sposobów w ciągu ostatnich kilku lat, a ten obraz jest moim sposobem na odzyskanie mojej autonomii i ustanowienie mojej dumy i siły jako siły życiowej dla mojej osoby" - pisała na Instagramie.

"Ta okładka przedstawia ciała w ciąży i po porodzie jako coś pięknego, co można podziwiać. Przed nami długa droga do wykorzenienia piętna społecznego związanego z ciałem i karmieniem piersią. Mam nadzieję, że może to być krok we właściwym kierunku!" - wyjaśniła.

Autorem okładki jest Lucas Garrido. Sesja zdjęciowa zrealizowana została w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.

Halsey została mamą

Jako kolejny zwiastun płyty do sieci trafił specjalny zwiastun godzinnego, mrocznego filmu o tym samym tytule, co nadchodząca płyta gwiazdy. Scenariusz do produkcji stworzyła sama Halsey, reżyserem został Collin Tiley.

W międzyczasie wokalistka została matką. Jej dziecko na świat przyszło w drugiej połowie lipca. Ojcem jest scenarzysta Alev Aydin.

Wideo If I Can’t Have Love, I Want Power – Film Trailer

Zaskakująca lista gości

Na krótko przed premierą płyty dowiedzieliśmy się, że nie tylko producenci płyty to ludzie z całkowicie innego muzycznego świata niż Halsey. Na albumie pojawili się bowiem m.in. Dave Grohl (perkusja w numerze "Honey") oraz była gwiazda Fleetwood Mac - Lindsey Buckingham (gitara w piosence "Darling"). Na wydawnictwie udzieli się znany z TV On The Radio, Dave Sitek (utwór "You Asked For This").



Co ciekawe, piosenkarka nie zdecydowała się przed premierą zaprezentować oficjalnie żadnego z utworów, podsycając tym samym zainteresowanie tym, co otrzymają fani.



Halsey z okazji premiery płyty szykuje się do specjalnego występu z tej okazji, który będzie transmitowany w sieci w niedzielę oraz poniedziałek (29 i 30 sierpnia).

Poprzedni krążek Halsey "Manic" ukazał się w 2020 roku.