Halsey opublikowała na TikToku nagranie, w którym tłumaczy, że jej nowa piosenka, "którą kocha", nie może ujrzeć światła dziennego, gdyż jej wytwórnia blokuje jej premierę z powodów marketingowych.



Halsey atakuje wytwórnię

"Nagrała piosenkę, którą uwielbiam i chciałam ją wypuścić jak najszybciej do sieci. Ale moja wytwórnia mi na to nie pozwala. Jestem w branży od ośmiu lat, sprzedałam 165 milionów płyt i singli, ale moja wytwórnia nie pozwala mi na publikację do momentu, aż nie stworzę sztucznego wiralowego momentu na TikToku. Wszystko jest marketingiem. Robią to dosłownie każdemu artyście. Chcę jedynie wypuścić piosenkę. I zasługuję, aby traktować mnie lepiej. Jestem tym zmęczona" - stwierdziła.

Reklama

Paradoksalnie nagraniem, w którym Halsey atakuje własną wytwórnie, stworzyła wiralowy moment. Jej tiktoka polubiono 7,9 milionów razy oraz skomentowano ponad 10 tys. razy. Drugie nagranie, w którym gwiazda zaznacza, że nie jest to żaden żart, ma prawie cztery miliony wyświetleń.



TikTok

Sama wytwórnia artystki nie odpowiedziała na prośbę o komentarz w sprawie wymagań wobec artystki.



Halsey ponownie wściekła na swoich szefów

Halsey umowę z Astralwerks, która jest częścią wytwórni Capitol, podpisała w 2014 roku. Pod tym szyldem wydała pięć płyt, w tym znakomicie przyjęty album "If I Can’t Love, I Want Power" z 2021 roku.

Przy tworzeniu poprzedniej płyty wokalistka ponownie starła się z przedstawicielami swojego labelu. Wtedy powodem była jej ciąża.

"Musisz zadzwonić do prezesa X, Y i Z i powiedzieć: 'Cześć, dzwonię tylko powiedzieć, że jestem w ciąży. Nie chcę, abyście dowiedzieli się z Instagrama. Chcę też powiedzieć, że praca toczy się normalnie. O nic nie musicie się martwić’" - mówił w rozmowie z Zane'em Lowem.

"Moje osobiste wybory nie wpłyną na wasze finanse i linię produkcyjną. I czy kiedykolwiek ty musiałbyś zadzwonić do mnie, że spodziewasz się dziecka? Bo ja muszę to zrobić, gdyż wpływa to na wasz produkt'" - tłumaczyła.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czesław Mozil, Mata, Zdechły Osa i TikTok INTERIA.PL

TikTok rządzi branża muzyczną

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy artyści wprost przyznają się do tworzenia sztucznych momentów na TikToku, które mają rozejść się wiralowo, aby zapewnić popularność nowej piosence. Do takich praktyk przyznał się The Kid Laroi, który zdradził, że razem ze swoim menedżerem Scooterem Braunem, stworzyli fałszywy konflikt na linii agent - artysta, aby promować piosenkę "Thousand Miles".

W ostatnim czasie na przymus używania TikToka narzekały m.in. FKA Twigs i Charli XCX.

"To prawda, że wszystkie wytwórnie domagają się tiktoków. Dziś skrytykowano mnie za to, że się do tego nie przykładam" - pisała Twigs.



Charli wrzuciła natomiast wymowny film, w którym komentowała: "kiedy wytwórnia chce, abym zrobiła mojego ósmego tiktoka w tym tygodniu".