Halsey prezentuje teledysk do numeru "Be Kind". To hit lata?

Do sieci trafił teledysk Halsey i Marshmello nakręcony do singla "Be Kind". W ciągu niecałej doby klip zobaczono ponad milion razy.

Halsey wypuściła nowy klip /Sipa USA /East News

Klip wyreżyserowała ceniona Hannah Lux Davis. Widzimy w nim Halsey w trzech różnych lokalizacjach. Z powodu pandemii koronawirusa wokalistka wymyślonej choreografii uczyła się przez FaceTime'a.

Utwór do sieci trafił już w maju tego roku. To pierwsza współpraca producenta z piosenkarką.

Halsey w tym roku wypuściła swój trzeci album studyjny pt. "Manic". Promowały go single "Without Me", "Graveyard" i "You Should Be Sad".



Clip Halsey Be Kind x Marshmello