Halsey powraca z płytą "Manic": Od bezdomności do światowej sławy

17 stycznia do sprzedaży trafił trzeci album studyjny jednej z najpopularniejszych popowych wokalistek na świecie, Halsey. Czy "Manic" pomoże wejść jej na szczyt?

Halsey zaprezentowała trzeci album /David Crotty/Patrick McMullan /Getty Images

"Manic" to następca świetnie przyjętej drugiej płyty Halsey - "hopeless fountain kingdom" - z 2017 roku. Na nowym albumie znajdzie się m.in. hit "Without Me", który w USA pokrył się platyną już sześciokrotnie.



Piosenka "Without Me", promowana była m.in. w programie Ellen DeGeneres, "Saturday Night Live" na pokazie Victoria’s Secret, na Billboard Music Awards oraz w finale amerykańskiego "The Voice".

Występu w tym ostatnim show wokalistka nie zapamięta jednak zbyt dobrze. Po programie 25-latka otrzymała serię pogróżek.

"Ludzie komentowali: 'co to za lesbijskie ścierwo w TV’, nawet gdy występy innych były dużo bardziej seksualne" - opowiadała "The Times".



"Wybuchła prawdziwa burza. Wyciekł mój numer telefonu oraz mail. Ludzie pisali do mnie, że mnie zgwałcą. Bardzo ohydne rzeczy" - wyjaśniała Halsey, która w przeszłości ujawniła, że jest biseksualna oraz aktywnie wspiera społeczność LGBTQ.

Równie intensywnie promowany był numer "Graveyard". Piosenkarka prezentowała go aż 10 raz podczas różnych wydarzeń i imprez telewizyjnych.



"‘Graveyard' to mocny popowy utwór o depresji i współuzależnieniu. (...) Halsey potrafi śpiewać o mrocznych, wewnętrznych rozterkach przy zachowaniu arenowego brzmienia utworu" - pisał o numerze serwis Stereogum.

Trzeci singel - "You Should Be Sad" - był hołdem gwiazdy dla muzyki country. W nagranym do numeru klipie wokalistka występuje w stylizacjach inspirowanych słynnymi kreacjami Shanii Twain, Christiny Aguilery i Lady Gagi.



Od bezdomności do wielkiej sławy

Od debiutu w 2015 roku Halsey (a właściwie Ashley Nicolette Frangipane) zdążyła zgromadzić ponad 23 miliardy odtworzeni w serwisach streamingowych i sprzedała ponad dziewięć milionów egzemplarzy albumów na całym świecie.

Koncertowała na pięciu kontynentach, była nominowana do Grammy i pojawiła się na okładkach prestiżowych magazynów - m.in. "Rolling Stone", "Forbes", "NYLON", "Cosmopolitan", "Playboy" czy "Billboard".

Jednak nie zawsze życie artystki zmierzało w dobrym kierunku. W 2019 roku Halsey przyznała w młodości była na dnie, a karierę zrobiła dzięki szczęśliwym okolicznościom.

"Kiedy żyłam w Nowym Jorku, byłam jeszcze nastolatką. Moi przyjaciele dobierali dekoracje do swoich sypialni, a ja zastanawiałam się, czy przespać się z obcym człowiekiem, który będzie w stanie zapłacić mi za posiłek" - stwierdziła.

Halsey została wyrzucona z domu przez swoich rodziców po tym, jak usunięto ją z publicznego college'u. Przełom w jej życiu nastąpił dopiero, gdy poznała Jeremy’ego Veurnicka z Capitol Music.

"Byłam bezdomna w Nowym Jorku, miałam dziwną fryzurę, swoje demo w kieszeni i nosiłam przy sobie szarą torbę. 'Co w niej masz'. To mój dom'" - opowiadała o swoim spotkaniu z przedstawicielem branży muzycznej.

Dziś majątek Halsey szacuje się na około 12 milionów dolarów. W 2019 roku wystawiła na sprzedaż, rozciągający się na 200 metrach, dom mieszący się w Sherman Oaks.