Przypomnijmy, że Halsey została mamą 14 lipca 2021 roku. 26-letnia gwiazda swoje pierwsze dziecko - Ender Ridley Aydin - ma z scenarzystą Alevem Aydinem.

Wokalistka bardzo szybko wróciła do pracy po porodzie. Pod koniec sierpnia ukazał się jej album "If I Can't Have Love, I Want Power" (sprawdź!), który nagrała z duetem producentów Trent Reznor - Atticus Ross.

Halsey wykorzystała ciążę i macierzyństwo jako jeden z motywów promocji płyty. Na okładce pozowała z dzieckiem na ręce i nagą piersią.

Reklama

"Ta okładka przedstawia ciała w ciąży i po porodzie jako coś pięknego, co można podziwiać. Przed nami długa droga do wykorzenienia piętna społecznego związanego z ciałem i karmieniem piersią. Mam nadzieję, że może to być krok we właściwym kierunku!" - wyjaśniła.

Clip Halsey I am not a woman, I'm a god

Halsey ma dość muzyki? Zaskakująca deklaracja

"Cieszę się, że zrobiliśmy ten album właśnie wtedy, bo teraz, gdy jestem matką i opiekuję się swoim synem, muzyka wydaje mi się nudna" - stwierdziła w rozmowie z magazynem "Billboard". Dodała też, że gdy jest w domu z rodziną "kariera przestaje się dla niej liczyć".

"Coś niesamowitego dzieje się, gdy jestem ze swoim synem. Doszło do chwalebnego wykorzenienia, śmierci mojego ego. Nic się nie liczy, gdy przebywam z nim w domu" - komentowała.



Wokalistka przyznała, że na razie nie odczuwa "rodzicielskiej winy", ale wie, że będą targać nią poważne emocje, gdy wróci do pracy i studia nagraniowego.

"Całe piękno polega na tym, że wrócę do tworzenia, gdy będę tego chciała. Mam nadzieję, że stanie się to, gdy coś od środka będzie musiało się ze mnie wydostać. Jedyne oczekiwania jakie mam obecnie, to być dobrą mamą, reszta krąży wokół tego" - podsumowała.