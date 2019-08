Halina Mlynkova i Brathanki razem podczas Top Of The Top Sopot Festival: Na zawsze w sercu

Na deskach Opery Leśnej w Sopocie po latach Halina Mlynkova ponownie zaśpiewałą z grupą Brathanki.

Halina Mlynkova z grupą Brathanki podczas Top Of The Top Sopot Festival 2019 /Piotr Matusewicz / East News

"Dziękuję za spotkanie po tylu latach na deskach Opery Leśnej!!! Zostanie ten moment w moim sercu na zawsze! Kochani, dzięki za wsparcie i wspólną zabawę!!!!" - napisała na swoim profilu na Facebooku Halina Mlynkova.

Przypomnijmy, że to właśnie z Mlynkovą w roli wokalistki Brathanki odniosły największy sukces.

W grupie śpiewała w latach 1999-2003 i nagrała z nią dwie przebojowe płyty "Ano!" (czterokrotna platyna) i "Patataj" (platyna). To z debiutu z 2000 r. pochodzi przebój "Czerwone korale", które Brathanki znów z Mlynkovą wykonali podczas czwartkowego (15 sierpnia) koncertu "Przeboje wolnej Polski" w ramach Top Of The Top Sopot Festival.

W tym roku założona przez grającego na akordeonie Janusza Musa świętuje swoje 20-lecie.

Wideo Halina Mlynkova & Brathanki - Czerwone Korale (Sopot 2019)

Po Mlynkovej w Brathankach za mikrofonem stały Magdalena Rzemek (2003-05) i Anna Mikoś (2003-04) oraz Ola Chodak (2006-09).



Od 2009 r. w zespole śpiewa Aga Dyk, która nagrała z nim trzy płyty: "Brathanki grają Skaldów" (2011), "Brathanki - Kolędy" (2012) i "moMtyle" (2014).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Brathanki Mamo ja nie chcę za mąż