Halina Frąckowiak to polska piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów. Debiutowała w 1963 i 1964 na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Podczas swojej kariery współpracowała z takimi zespołami jak Czerwono-Czarni, ABC ( sprawdź! ), Tony, Tarpany i Drumlersi oraz SBB a także Spisek Sześciu. Od 1972 roku prowadzi działalność solową.

Jest wykonawczynią takich przebojów, jak "Bądź gotowy dziś do drogi" ( posłuchaj! ), "Napisz proszę", "Serca gwiazd" ( posłuchaj! ), "Mały Elf", "Tin Pan Alley", "Anna już nie mieszka tu" (hołd dla zmarłej tragicznie Anny Jantar - sprawdź! ), "Idę dalej", "Brzegi łagodne", czy "Papierowy księżyc" ( posłuchaj! ).

Reklama

Od 2009 na stałe współpracuje z muzykami młodego pokolenia - Grzegorzem Urbanem, Jackiem Kaliszewskim, Łukaszem Dmochewiczem, Sebastianem Iwanowiczem.

Wielokrotnie występowała na festiwalach w Opolu, gdzie uwodziła publiczność nie tylko śpiewem, ale również kostiumami. W 2021 roku pojawiła się gościnnie na koncercie "#Murem za polskim mundurem".

Wideo HALINA FRĄCKOWIAK - MAŁY ELF

Halina Frąckowiak zdradza plany na 75. urodziny

W rozmowie z "Super Expressem" wokalistka opowiedziała, co planuje na swój okrągły jubileusz. Choć sytuacja na świecie nie nastraja pozytywnie, Frąckowiak liczy, że w dniu urodzin będzie mogła spotkać się z najbliższymi oraz fanami. "Żyjemy w bardzo trudnych czasach. Ten rok, podobnie jak dwa ostatnie lata nie był łatwy. Najpierw nastała pandemia, teraz jest wojna. To nie jest dobry moment na wielkie przyjęcia, fajerwerki czy zabawy" - mówi gwiazda.

"Na pewno przez kilka dni pod rząd będę się spotykała z przyjaciółmi i rodziną. To będę skromne, kameralne spotkania, przede wszystkim po to, żeby się zobaczyć. Dostaję sygnały, że niektórzy ludzie chcą mnie przytulić z okazji tego święta. 10 kwietnia jak co roku z pewnością odwiedzi mnie syn, a 12 kwietnia zagram urodzinowy koncert w Kalinowym Sercu na warszawskim Żoliborzu. Chcę tym występem podziękować wszystkim, którzy przez lata mojej pracy scenicznej byli przy mnie i tworzyli dla mnie" - zapowiada piosenkarka.

Wideo Halina Frąckowiak - Serca gwiazd (HQ)

Z okazji urodzin wokalistka życzy sobie zdrowia, miłości, poczucia bezpieczeństwa, dobroci i spokoju. Choć kończy 75 lat, to jest w świetnej formie. Doszukuje się w tym działania dobrych genów. "Jestem z rodziny długowiecznych" - mówi.

"Dodatkowo nie mam większych powodów, żeby narzekać na zdrowie. Jeśli chodzi o jedzenie, to zwracam uwagę na to, co jem. Zrezygnowałam z wieprzowiny, czasem rezygnuję z chleba, który uwielbiam. Jem dużo owoców i gotowanych warzyw. Czasem pozwalam sobie na czekoladę, która cieszy zmysły i dostarcza dobrej energii" - opowiada o diecie.

W 2023 roku będzie obchodzić jubileusz 60 lat na scenie. Gwiazda zdradza, że nie planuje wielkich obchodów, ale na pewno pojawi się jej nowa piosenka - "Ludzie tacy dziwni są". Stworzyli ją Mietek Jurecki z Budki Suflera (muzyka) oraz Bogdan Olewicz (tekst). Premiera utworu odbędzie się niebawem.

Halina Frąckowiak nie świętuje urodzin 10 kwietnia

Wokalistka opowiadała kiedyś, że od kilku lat obchodzi urodziny w dniu swoich imienin. Jest to spowodowane katastrofą smoleńską, która miała miejsce w jej 63. urodziny.

"Moje urodziny przypadają 10 kwietnia. Ponieważ od 2010 roku ta data jest dla nas - Polaków - dniem szczególnym i tragicznym postanowiłam, że od czasu katastrofy smoleńskiej nie będę świętowała tego dnia. Natomiast jubileusz będę obchodzić w dniu moich imienin, czyli 1 lipca" - mówiła w rozmowie z PAP.