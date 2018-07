Gwiazdy wspierają Demi Lovato. "Ona jest wojownikiem"

Gwiazdy z różnych środowisk twórczych kierują słowa wsparcia pod adresem Demi Lovato. Amerykańska wokalistka trafiła bowiem do szpitala po przedawkowaniu.

Demi Lovato w trudnych chwilach może liczyć na wsparcie rodziny, fanów i przyjaciół /Joe Scarnici /Getty Images

25-letnią Demi Lovato znaleziono w jej domu nieprzytomną. Wokalistka natychmiast została przewieziona do szpitala, gdzie podano jej nalokson - nieuzależniający opioid, stosowany w leczeniu zatruć narkotykami, m.in. heroiną.

Jak poinformowali przedstawiciele Demi Lovato, stan piosenkarki jest stabilny. "Demi obudziła się i jest otoczona rodziną, która chce podziękować wszystkim za miłość, modlitwy i wsparcie. Część informacji podawanych przez media jest niezgodna z prawdą, a bliscy proszą obecnie o uszanowanie jej prywatności a nie kolejne spekulacje. Powrót do zdrowia i regeneracja są w tej chwili najważniejsze" - czytamy w wydanym oświadczeniu.



Amerykańską wokalistkę w trudnych chwilach wspierają fani. Życzenia powrotu do zdrowia przesyłają również gwiazdy w mediach społecznościowych.

"Kocham cię Demi Lovato" - zapewniła na Twitterze Ariana Grande.

"Wszyscy powinniśmy otoczyć Demi Lovato miłością. Cieszę się, że żyjesz. Dzięki Bogu. Jak znam moje 'potworki' (tak Lady Gaga nazywa swoich fanów - przyp. red.), to wiem, że wszyscy ci współczujemy i życzymy wewnętrznego spokoju. Obyś otrzymała miłość, którą tak wiele osób cię darzy. Demi, kocham cię" - możemy przeczytać na profilu Lady Gagi.

"Tak jak wszyscy, napotykam wiadomości o Demi. Wszyscy ją kochamy i musimy się za nią modlić, aby jej się poprawiło. Ona jest wojownikiem" - napisał bliski przyjaciel Demi Lovato, wokalista Nick Jonas.



"Przesyłam całą moją miłość do Demi Lovato. Mam nadzieję, że uzyska prywatność, szacunek, wsparcie i współczucie, na jakie zasługuje. Demi, jesteś wojownikiem i przez to przejdziesz. Twoja odwaga jest nie do pokonania" - tymi słowy otuchy Demi Lovato dodała Halsey.



"Bardzo kocham Demi Lovato. To, że musi przez to przechodzić, łamie moje serce. Ona jest światłem tego świata i przesyłam moją miłość do niej oraz jej rodziny" - to z kolei słowa popularnej prezenterki Ellen DeGeneres, która często zapraszała Demi Lovato do swojego programu.

"Droga Demi, jesteś siłą, z którą trzeba się liczyć i która jest silniejsza, niż myślisz. Wszyscy jesteśmy tu dla ciebie" - napisała Dua Lipa.



"Kochamy cię, Demi Lovato. Wszystkie nasze myśli i modlitwy są z tobą" - w ten sposób Demi Lovato wsparli członkowie zespołu Clean Bandit, z którymi wokalistka niedawno nagrała utwór "Solo".



"Wysyłam miłość i modlitwy w kierunku Demi Lovato" - napisał Bruno Mars na Twitterze.



Ponadto Demi Lovato wsparli także m.in. Justin Timberlake, Katy Perry, Macklemore, Noah Cyrus i Sam Smith.