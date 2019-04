Gwiazdy K-popu biją rekordy popularności. Zespół Blackpink pobił Arianę Grande na Youtube

Koreański girlsband już od jakiegoś czasu podbija świat i pokazuje, że nie ma rekordu, którego nie byłby w stanie ustanowić. Blackpink to cztery dziewczyny, których hit "Kill This Love" ustanowił nowy rekord na platformie Youtube, detronizując dotychczasową gwiazdę - Arianę Grande.

Blackpink to nowa gwiazda reprezentująca K-pop

Blackpink to zespół będący reprezentantem coraz popularniejszego na świecie K-popu. Cztery młode wokalistki mają na swoim koncie już sporo zaszczytnych tytułów: "Najlepszy debiut żeńskiej grupy K-pop w USA", "Najwyżej notowana grupa K-pop na Billboard Hot 100 i Billboard 200", "Pierwsza grupa K-Pop z hitem w UK Top 40!" czy "Pierwsza grupa K-Pop w Spotify Top 40".



Ich ogromną popularność wśród fanów na całym świecie potwierdził teraz nowy rekord. Najnowszy klip zespołu - "Kill This Love" - pobił na platformie Youtube Arianę Grande. W ciągu jednej doby liczba odtworzeń przeboju koreańskiej grupy wyniosła blisko 57 milionów. Poprzedni rekord ustanowiła Ariana Grande z "Thank u, next" i wynikiem około 55,5 milionów wyświetlań.



Clip BLACKPINK Kill This Love

Utwór "Kill This Love" pobił także drugi rekord na platformie. Przebój najszybciej osiągnął 100 milionów wyświetleń - wystarczyło 2 dni i 14 godzin. Blackpink pobiło tym samym wcześniejszego zwycięzcę - swojego rodaka o pseudonimie PSY i jego "Gangnam Style".



Blackpink na scenie pojawił się w 2016 r., choć wytwórnia YG Entertainment, do której należy, ogłosiła utworzenie nowego girlsbandu jeszcze w 2012 roku. Popularność zyskał on dzięki utworowi "Ddu-Du Ddu-Du", którym kwartet pobił rekordy na Billboard Hot 100, zajmując najwyżej notowaną pozycję dla żeńskiego zespołu K-pop. Klip do piosenki zgarnął 10 milionów odsłon w zaledwie sześć godzin, a w ciągu jednego dnia zobaczyło go aż 36 milionów widzów.

Zespół docenił również magazyn "Rolling Stone" nazywając ich twórczość "idealnym mariażem K-popu i miejskiego trapu".

Członkinie grupy to nie tylko wokalistki, ale też tancerki i ikony mody. Rosé urodziła się w Nowej Zelandii i wychowała w Australii, Jennie wychowała się w Nowej Zelandii i Korei, Lisa dorastała w Tajlandii, a Jisoo w południowokoreańskim Seulu.

Blackpink wystąpi niedługo podczas słynnego festiwalu Coachella. Girlsband będzie pierwszym w historii żeńskim zespołem K-pop, który zagra na kultowej imprezie.



Clip BLACKPINK, Dua Lipa Kiss and Make Up

Poniżej lista utworów, które miały największa liczbę wyświetleń podczas pierwszych 24 godzin od publikacji:



1. Blackpink, "Kill This Love" - 56,7 mln

2. Ariana Grande, "thank u, next” - 55,4 mln

3. BTS, "Idol" - 45,9 mln

4. Taylor Swift, "Look What You Made Me Do" - 43,2 mln

5. Eminem, "Killshot" - 38,1 zł

6. Blackpink, "Ddu-Du Ddu-Du" - 36,2 mln

7. Psy, "Gentleman" - 36 mln

8. BTS, "Fake Love" - 35,9 mln

9. Twice, "Yes or Yes" - 31,4 mln

10. Nicky Jam feat. J. Balvin, "X (EQUIS)" - 29,7 mln.