"Mój menedżer powiedział mi, że Spotify chce, abym nagrał 30-sekundowy materiał wideo, w którym podziękuje swoim słuchaczom za wyświetlenia. Więc powiedziałem, o tym, że jeśli dobrze liczę, to zarobię 12 dolarów za 80 milionów odtworzeń, co starczy na kanapkę. Już później spytałem mojego menedżera i prawie wszystko się zgadza. 12 dolarów to lekka przesada ze względu na efekt komiczny" - mówił.

Według niego żart polega na tym, że Spotify regularnie "obniża wynagrodzenia za odsłuch artystom". Yankovic stwierdził, że wspomniane 12 dolarów uważa za żart, bo według niego nie zarobił nawet tyle.

"Nie zarobiłem tyle, ile niektórzy twierdzą, bo muszę dzielić tantiemy z wytwórnią płytową, co pochłania ogromną część, a także z każdym innym wydawcą i współautorami utworów. Zarabiam więc mniej niż wszyscy myślą" - komentował.

"To powód, dla którego przestałem wydawać klasyczne albumy" - mówi Yankovic, który ostatnią płytę nagrał w 2014 roku (trafiła w USA na pierwsze miejsce zestawienia Billboard, a nawet pokryła się złotem).

"Ludzie po prostu nie kupują płyt. A na pewno znaczna większość. Ale najwyraźniej Taylor Swift ma się dobrze. Niestety w branży muzycznej jest to trudne. To też powód, dla którego ciągle dużo koncertuję. Kocham to robić, ale to także gwarantowany dochód. Sprzedaż nagrań od dawna nie jest nawet w pobliży tego, co było kiedyś" - stwierdził.

Przypomnijmy, że dzięki Spotify najlepiej zarabiają ci, którzy już i tak są największymi gwiazdami muzyki. Rekordzistka serwisu - Taylor Swift - za 26 miliardów streamów otrzymała 100 mln dolarów.

Szef Spotify - Daniel Ek - w jednej ze swoich wypowiedzi, w której atakował artystów, wręcz zachęcał ich do taśmowego wypuszczania muzyki i wydawania 2-3 albumów rocznie, aby ich zyski były większe, bez względu na jakość tego, co wydadzą.