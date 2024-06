Mr Sebii, a dokładniej Sebastian Zys, to słynny muzyk disco polo. Wokalista stworzył hity, znane na całą Polskę, m.in. "Na gondoli" (znane jako "Cipuleńka"), "Nie szukaj mnie", "Ona jest cudowna i wspaniała" czy "Niezłe ziółko".

Gwiazdor disco polo niedawno pochwalił się w mediach społecznościowych swoją ogromną radością. Został bowiem dziadkiem! Muzyk nie ma jeszcze 40 lat, a już przypadła mu taka rola. Mamą została jego najstarsza córka - Oliwia. Dla noworodka wybrano imię Nikodem.

Gwiazdor disco polo pochwalił się tym, że został dziadkiem

"No to zostałem chyba najmłodszym dziadkiem po 30-stce. Teraz to już nie wiem, czy jestem tak stary, czy tak młody? Nikoś syn mojej osiemnastki Oliwii i Kacpra, urodził się wczoraj ważył 4070 g i był 57 cm długi" - pochwalił się w internecie Mr Sebii.

Mr Sebii niedawno został także ojcem

Największym zaskoczeniem jest to, że Mr Sebii niedawno został także ojcem. Zaledwie osiem miesięcy temu na świat przyszło jego piąte dziecko - Ajuna. Teraz dziewczynka została jedną z najmłodszych cioć w całej Polsce. "Ciocia Nikosia - Ajunka - jest starsza jedynie o 8 miesięcy" - napisał w sieci muzyk.

Muzyk czerpie radość z dużej rodziny

Gwiazdor disco polo jest szczęśliwy z racji tego, że jego rodzina wciąż się powiększa. Sam jest ojcem piątki dzieci: Oliwii, Amelii, Amandy, Seweryna i najmłodszej Ajuny. Przyznaje, że najważniejszym dla niego jest zdrowie całej gromadki.

Mr Sebii ma nadzieję, że wnuk pójdzie w jego ślady. "Muszę przyznać, że Nikoś to kawał chłopa. Mam nadzieję, że tak jak dziadek będzie kochał muzykę. Zamierzam uczyć go też miłości do ojczyzny i przekazać wartości, które sam wyznaję, takie jak miłość i szacunek. Jak będzie chciał, nauczę go również gry na instrumentach" - wyznał muzyk w rozmowie z Super Expressem.