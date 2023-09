Na początku programu "Projekt Lady" Magda Lubacz przedstawiła się jako osoba kochająca sztuczne upiększanie ciała. Zachwycała się doczepianymi włosami, sztucznymi rzęsami i długimi paznokciami. Choć show otworzyło jej drogę do sławy, co zresztą dobrze wykorzystała, to nie reprezentuje dalej stylu, dzięki któremu wygrała. Maluba aktywnie działa na TikToku, a przede wszystkim nagrywa numery w stylu disco polo. Jej fani są zachwyceni.

Dziewczyna wróciła do mocnych makijaży i kusych strojów. Wielu uważa to za zmianę na lepsze i z zapatrzeniem ogląda jej teledyski. Wyświetlenia pod jej numerami można liczyć w setkach tysięcy. Maluba na każdym kroku podkreśla, że ma ambicje na to, by być na szczycie list przebojów i podbić rynek muzyczny. Co ciekawe, przy jej najnowszym singlu "Ups blondyna" pracował m.in. Tomasz Lubert, który przed laty założył zespół Virgin.

Do teledysku zaprosiła także m.in. popularnych uczestników kontrowersyjnego show MTV "Warsaw Shore": Elizę i Pawła Trybałę.

Maluba - kariera w sieci

Sama o sobie mówi, że jest już pełnoprawną wokalistką disco. Jej instagramowy profil obecnie bacznie śledzi 379 tys. osób. Maluba dobrze wykorzystała swoje "5 minut". Mogliśmy ją widzieć chociażby podczas jednej z freakfightowych gal Prime MMA, gdzie zwyciężyła z znaną dobrze w sieci Wiolą Kotelecką. Niewątpliwie w zdobywaniu szczytów popularności pomaga jej również partner Maciej Rataj, który także prężnie rozwija swoje social media.



Maluba wystąpi również w tegorocznej edycji koncertu "Roztańczony PGE Narodowy" (30 września), czym zdążyła niedawno pochwalić się na Instagramie. "Wooooow ! Wielkie gratulacje", "Ooo grubo, pięknie Magda", "Najlepsza wiadomość ever!" - pisali zachwyceni fani i znajomi Magdy z show-biznesu.

Nie zabrakło jednak i krytycznych komentarzy, wśród których największym zarzutem jest to, że podobno Maluba za bardzo pcha się na afisz. Niektórzy twierdzą, że Magda zdecydowanie za wiele szczegółów ze swojego życia prywatnego pokazuje w sieci.

