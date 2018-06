Gwen Stefani w Las Vegas: Problemy techniczne na start

Gwen Stefani musiała uporać się z problemem z kostiumem podczas pierwszego koncertu otwierającego jej rezydenturę w Las Vegas, w środę, 27 czerwca.

Gwen Stefani rozpoczęła rezydenturę w Las Vegas /Ethan Miller /Getty Images

Gwen Stefani dołączyła do grona wokalistek obejmujących rezydenturę w stolicy hazardu.

Pierwszy z zaplanowanych 25 występów w Zappos Theater w Planet Hollywood Resort & Casino miał miejsce 27 czerwca.

Niestety nie obyło się bez technicznych problemów. Podczas zmiany kostiumu jedna z tancerek miała kłopot z odpięciem gorsetu Gwen Stefani. Wokalistka zmuszona była improwizować, zapraszając na scenę trzy dziewczyny, które pomogły jej się "wydostać".

"Ktoś tu przyjdzie i zdejmie ze mnie to gó*no. Ta mała dziewczynka. Chcę, żebyście ty i ty przyszły tu i mnie rozebrały, proszę" - mówiła Stefani.

"Widzicie, to zasadniczo jest nasza próba i dlatego powiedziałam, że ta noc będzie najbardziej niezapomnianą z całej trasy. To jest pierwszy raz, kiedy coś takiego mi się przytrafiło" - wyznała gwiazda.

Pozostała część jej show przebiegła już według planu. Do setlisty koncertowej Gwen Stefani dołączyła covery utworu "Umbrella" Rihanny oraz piosenki "The Tide is High" spopularyzowanej przez Blondie.

Gwen Stefani na koncercie wspierał jej partner, Blake Shelton, z którym wokalistka poznała się w programie "The Voice", w którym obydwoje pełnili funkcje trenerów.

Shelton przed występem wysłał swojej ukochanej bukiet kwiatów.