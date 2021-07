Gwen Stefani po ślubie z Blakiem Sheltonem. Jej suknie miały ukryte przesłanie

Data ślubu Gwen Stefani i Blake'a Sheltona do ostatniej chwili była utrzymywana przez nowożeńców muzyków w tajemnicy. Jednak dzień po ceremonii piosenkarka zamieściła na Instagramie relację z tego wyjątkowego wydarzenia. Zaprezentowała między innymi swoje dwie suknie ślubne, które zaprojektowała dla niej Vera Wang. Kreacje zdobią detale, które mają bardzo osobisty znaczenie.

Wokalistka grupy No Doubt i muzyk country stanęli na ślubnym kobiercu w sobotę 3 lipca 2021 roku, a ceremonia odbyła się w maleńkiej kaplicy zbudowanej specjalnie na tę okazję na terenie rancza Blake'a Sheltona w Oklahomie.

Po zaślubinach para razem z najbliższymi osobami ze swojej rodziny i przyjaciółmi bawiła się na przyjęciu w ogrodzie. Na zdjęciach, które opublikowała po weselu piosenkarka, można zobaczyć, jak państwo młodzi nie szczędzą sobie czułości przy kilkupiętrowym efektownym torcie, wznoszą toast szampanem, pozują w romantycznej scenerii przy zachodzie słońca, jeżdżą meleksem po ogrodzie.

Dzięki opublikowanym przez Stefani fotografiom można też dokładnie obejrzeć dwie suknie ślubne, które tego dnia miała na sobie. Obie kreacje wyszły spod ręki słynnej projektantki Very Wang. Designerka jest znana między innymi z tego, że jej kreacje odzwierciedlają charakter i osobistą historię panny młodej. Nie inaczej było i w tym razem.

