Gverilla z nowym singlem i w duecie z Mesem. Posłuchaj "Nowy rok, nowy ja"

Nowy rok przynosi nowości z obozu Gverilli. 2021 autor "Hologramu" zaczyna kooperacją z Tym Typem Mesem.

Gverilla i Ten Typ Mes w teledysku "Nowy rok, nowy ja" /materiały prasowe

"Utwór 'Nowy rok, nowy ja' prezentuje myśl o tym, że nie zawsze wszytko układa się w życiu po tak, jak sobie to zaplanowaliśmy. Zawsze jednak warto próbować i korzystać z nowych szans.

Mimo tego, że świat płynie w swoim własnym tempie, należy walczyć o nasze prywatne zwycięstwa, nasze marzenia i naszych bliskich. Życie jednostki jest tu skontrastowane z ciągle ewoluującą technologią, a jej rozwój w głównej mierze zainspirował Gverillę do napisania tego utworu" - czytamy w zapowiedzi singla.



"Słodko gorzkie wersy o nowych latach dwudziestych. Gve zaprosił mnie już drugi raz, ale to pierwszy wspólny klip. Udało się go nagrać w niekonwencjonalny sposób, wyłącznie telefonem i to też jest dodatkowy sztos. My jesteśmy zbudowani, a Mati rozwija się z każdym wejściem do studia i trzymam za niego kciuki" - zdradza kulisy współpracy Ten Typ Mes.

Dyskografię Gverilli zamyka album "Hologram" z 2020 roku. Debiut wokalisty i rapera dotarł do szóstego miejsca OLiS.