Gutek z kontraktem płytowym. Kiedy premiera albumu "Stan rzeczy"?

16 kwietnia nakładem Mystic Production ukaże się w końcu szykowana od dłuższego czasu solowa płyta Gutka, wokalisty grupy Indios Bravos, znanego także z licznych gościnnych projektów.

Gutek odlicza do premiery solowego debiutu /Karol Makurat / Reporter

Wokalista zawieszonej obecnie grupy Indios Bravos, mający na koncie współpracę z m.in. Pidżamą Porno, Kalibrem 44, Paktofoniką ("Ja to ja"), Abradabem ("Rapowe ziarno"), L.U.C., Marią Sadowską, Kamilem Bednarkiem, Robertem Brylewskim, Farben Lehre, happysad, Tribute to Alibabki, od dłuższego czasu pracuje nad debiutanckim albumem pod szyldem Gutek.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Indios Bravos Lubię to

Reklama

Sprawdź tekst utworu "Lubię to" w serwisie Teksciory.pl

Do tej pory poznaliśmy piosenki "Co noc" (2 mln odsłon), "Król złoty", "Dobrze wiem, co czujesz".

"Wiem, że część ludzi kojarzy mnie z reggae. Kocham tę muzykę, ale w mym sercu i głowie powstało 10 różnych stylowo piosenek" - mówi Piotr "Gutek" Gutkowski.

Nie odcinając się od swoich korzeni Gutek próbuje znaleźć własną formę muzyczną - czasem wywodzącą się od pulsacji reggae, czasem bazującą na swingu rhythm-and-bluesa. Kompozycje na płytę powstawały na gitarze akustycznej, ale wpływ na ich ostateczny kształt mieli również młodzi i zdolni muzycy zaproszeni przez wokalistę do składu zespołu.

Clip Gutek Co noc

Sprawdź tekst utworu "Co noc" w serwisie Teksciory.pl

Dwaj z nich, bracia Dawid i Tomek Mańkowscy (odpowiednio gitara i perkusja), współtworzyli wcześniej m.in. formacje Druga Strona Lustra i Roots Rockets, natomiast basista Janek Koźliński będący studentem Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach udzielał się w formacjach takich jak: Organic Noises, Riffertone czy Improband.

Na swoim solowym debiucie Gutek dał się poznać jako kompozytor i autor tekstów wszystkich piosenek. W 2020 r. wokaliście świat się zatrzymał, udało się zakończyć nagrywanie i miksowanie płyty.

Clip Gutek Dobrze wiem co czujesz

Album zostanie wydany na CD oraz na płycie winylowej (pierwsze wydanie to limitowane 300 sztuk, w białym kolorze). Ruszył już pre-order tego wydawnictwa.



Oto szczegóły albumu "Stan rzeczy":

1. "Co noc"

2. "Nie mam"

3. "Dobrze wiem co czujesz"

4. "Wschodni wiatr"

5. "Góra dół"

6. "Ratunkowe koło"

7. "Król złoty"

8. "Stan rzeczy"

9. "Ty tam ja tu"

10. "Ogniwa".



Clip Gutek Król złoty

Sprawdź piosenkę "Król złoty" w serwisie Teksciory.pl