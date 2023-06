Grzegorz Skawiński z długimi włosami? Fani oniemieli!

Grzegorz Skawiński, znany również jako Skawa, to polski muzyk, kompozytor, wokalista i autor tekstów, a także producent muzyczny. W swojej karierze związany był z takimi zespołami jak: Akcenty (1974-1976), Kombi (1976-1992), Skawalker (1991-1994) i O.N.A. (1994-2003). Do dziś jest liderem Kombii , projektem będącym kontynuacją Kombi.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Hity z Satelity": Kombii IPLA

Artysta ma na koncie także projekty solowe, choć nie dopracował się na tym polu tak bogatej dyskografii, jaką stworzył w ramach różnych zespołów.

Do tej pory sam nagrał trzy płyty: "Skawiński" (1989), "Ostatnia misja" (2000) oraz "Me & My Guitar" (2012).

Clip Kombi - Pokolenie

Grzegorz Skawiński pokazał się bez okularów! Fani nie mogą wyjść ze zdumienia

Charakterystycznym elementem stylizacji wokalisty od bardzo dawna jest jego fryzura, czyli... łysina. Muzyka bardzo często nazywa się nawet "Łysym z Kombii". W związku z tym niewielu fanów wie, że artysta w młodości znany był z bujnej fryzury.

Przy okazji dnia dziecka w mediach społecznościowych Grzegorz Skawiński postanowił pokazać, jak wyglądał za młodu. Wielu fanów ewidentnie jest w szoku, widząc swojego idola z długimi włosami.



"Ostra stylówka", "Przystojniak", "Różnica tylko w owłosieniu i okularach" - piszą w komentarzach.

Instagram Rolka Rozwiń