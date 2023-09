Grupa Perfect rozwiązała się w 2021 roku. Mimo planowanej celebracji 40 lat na scenie, pandemia zrewidowała plany zespołu, który ostatecznie zdecydował o zawieszeniu działalności po odejściu Grzegorza Markowskiego na "koncertową emeryturę".



Także w ubiegłym roku pojawił się album Patrycji Markowskiej "Wilczy pęd". Jedna z kompozycji, "Kieszenie", powstała z udziałem Grzegorza Markowskiego. To jedna z rzadszych aktywności muzyka w ostatnim czasie. W rozmowie z Interią, wokalistka zapowiedziała, że ten "wyśpiewał sobie, że 'trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść niepokonanym' i najzwyczajniej w świecie nie chce przeciągać tej chwili.

- To jest taki niepisany układ, ale podejrzewam, że piosenka "Kieszenie" to jest już nasz ostatni duet. Wiesz, to z tego względu, że tata nie chce śpiewać. To ja go zmuszam, ja wyciągam. To jest trochę tak, że najpierw siedliśmy z gitarą, potem poprosiłam, by ze mną zaśpiewał. A teraz jeszcze trzeba pójść i gdzieś to pokazać, wykonać, a on tego nie chce. Więc to ja go ciągnę. Mówię: "Tato, chodź, może się rozkręcisz", ale tutaj muszę uszanować jego decyzję o tym, że on nie chce. Tak więc to ja go trochę zmuszam i naciskam, ale to nie może wiecznie trwać. Więc ja szanuję tę decyzję i myślę, że to nasz ostatni utwór - mówiła Interii w maju 2022 roku.



Grzegorz Markowski o wyborach. "Marsz ku wolności"

Obecnie Markowski odciął się od mediów i rzadko pokazuje się fanom. Najczęściej jego nowe zdjęcia w mediach społecznościowych pokazuje jego córka. Teraz to właśnie na jej profilu pojawiło się ich wspólne nagranie.

Na wideo muzycy poparli Donalda Tuska i zachęcili do udziału w Marszu Miliona Serc. "Szanowni państwo, pierwszego października marsz ku wolności" - powiedział wokalista Perfectu, a jego córka dodała: "Bądźmy razem tego dnia i bądźmy razem 15 października. Idziemy na wybory!". Wcześniej na profilu Markowskiej pojawiło się zdjęcie z okrągłych urodzin ojca.