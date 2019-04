Grzegorz Grzyb nie był winien wypadku, w którym zginął. Decyzja prokuratury

Prawie dziewięć miesięcy po tragicznym wypadku Grzegorza Grzyba prokuratura uznała, że perkusista nie był winien. Sprawca potrącenia muzyka stanie przed sądem.

Grzegorz Grzyb miał 47 lat /Filip Błażejowski / Agencja FORUM

Przypomnijmy, że Grzegorz Grzyb zginął tragicznie 23 lipca 2018 r. w wieku 47 lat. Został potrącony przez samochód podczas porannego treningu kolarskiego na ul. Modlińskiej w Warszawie. Muzyk został przewieziony do szpitala, jednak nie udało się go uratować. Perkusista od lat był zapalonym rowerzystą, a kolarstwo było jego największą, po muzyce, pasją.



"23 lipca 2018 roku w wypadku na ulicy Modlińskiej Grzegorz Grzyb jechał prawidłowo. Akt oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku odda tylko... sprawiedliwość.

Ja po kilku ciężkich miesiącach precyzyjnej gry z Prokuraturą wreszcie symbolicznie oddaję pałki Grześkowi.

Dziękuję Dziennikarzom, Kolarzom i Muzykom za wsparcie.

Wygraliśmy... Cześć Jego Pamięci!" - napisała na facebookowym profilu grupy Laboratorium jego menedżerka Alicja Perkowska.



"Nasz wielki friendo, wspaniały perkusista i świetny kolarz kategorii masters, nie był winien wypadku, w którym stracił życie. Winowajcę (kierowcę, który Grześka potrącił) czeka sąd" - dodał Zbigniew Hołdys.

Grzegorz Grzyb był perkusistą sesyjnym, który współpracował z wieloma sławami polskiej sceny jazzowej, m.in. ze Zbigniewem Namysłowskim, Tomaszem Szukalskim, Wojtkiem Staroniewiczem, Piotrem "Bocianem" Cieślikowskim, Olo Walickim, Maciejem Sikałą, Tymonem Tymańskim oraz Leszkiem Możdżerem i zespołem Szwagierkolaska. Od 2008 r. zajmował ważne miejsce w składzie grupy Laboratorium.

Należał też do zespołu 3 Jazz Soldiers, który tworzył z Filipem Sojką i Krzysztofem Misiakiem. Prowadził również zajęcia warsztatowe, m.in. w ramach festiwalu Rockowe Ogródki w Płocku. Brał udział w premierowej edycji Koncertu Niepodległości w Muzeum Powstania Warszawskiego w 2009 r.

Wideo Grzegorz Grzyb drum solo in Rolling Tapes studio

Był muzykiem niezwykle lubianym przez klubową publiczność za wspaniałe, długie sola i pasję, jaką wkładał w grę. Nagrał m.in. albumy: z zespołem Szwagierkolaska - "Luksus" (1995) oraz "Luksus Hulanka" (1996); z Ryszardem Borowskim "The Night of Flutes" (1996) i "Mariage" (1999); z Zbigniewem Namysłowskim "Mozart Goes Jazz" (1999); Zbigniewem Hołdysem - "Hołdys.com" (2000).



Obok muzyki jego drugą życiową pasją było kolarstwo, nie tylko szosowe, ale także górskie. Bywało, że na jesienne spotkania muzyków jazzowych w Tatrach - Jazz Camping Kalatówki Grzegorz Grzyb przybywał z rowerem i po nocnych jamach i koncertach widywano go na rowerze np. na Ścieżce nad Reglami - wspominają organizatorzy Campingu.