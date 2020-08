Gromee, Ania Dąbrowska i Abradab razem. Zobacz teledysk "Powiedz mi (kto w tych oczach mieszka)"

Do sieci trafił teledysk do wspólnego utworu Gromee'ego, Ani Dąbrowskiej i Abradaba - "Powiedz mi (kto w tych oczach mieszka)".

Gromee prezentuje nowy teledysk AKPA

Piosenka "Powiedz mi (kto w tych oczach mieszka)" to polskojęzyczna wersja nagrania "Love Me Now" z 2018 r. Gromee wówczas na rynek międzynarodowy do współpracy zaprosił urodzonego w Nigerii wokalisty o pseudonimie WurlD i Amerykanina Devvona Terrella.

Wideo Gromee - Love Me Now ft. WurlD & Devvon Terrell (Official Audio)

Reklama

Tym razem krakowski producent nagrał piosenkę z Anią Dąbrowską i raperem Abradabem.



"Jestem szczęśliwy, że ludzie tak dobrze odebrali nasze połączenie trzech muzycznych światów. Cieszę się ogromnie, że mogłem kolejny raz zaskoczyć fanów, ale także cieszę się, że kolejny raz mogłem pracować z tak wspaniałymi artystami. Ogromnym szacunkiem, nie tylko muzycznym, od zawsze darzę Anię i Abradaba - z tego powodu ten utwór dla mnie ma ogromną wartość - a jeżeli coś takiego jest jeszcze wspierane przez naszych fanów to szczęście w moim sercu ogromne" - opowiada Gromee.

Clip Gromee Powiedz mi (kto w tych oczach mieszka) - ft. Ania Dąbrowska, Abradab

"Klip pokazuje różne odcienie związków. Głównym bohaterem (w tej roli Adrian Włodarski) jest taksówkarz, który w każdej parze pojawiającej się w jego samochodzie widzi swoją miłosną relację. Miłość to szczerość. Ja widzę w tej jeżdżącej taksówce metaforę naszego życia i relacji z ludźmi. Czasami się zatrzymujemy, czasami mkniemy bez celu, ale tak naprawdę naszym życiem kieruje miłość - warto o tym pamiętać" - dodaje producent.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gromee: Scena na Eurowizji nie miała takiej magii, jak ta w Opolu Newseria Lifestyle

Za produkcję wideo odpowiada WOW Pictures, a za scenariusz Paweł Grabowski. Za produkcję samego singla odpowiada Andrzej Gromala, czyli Gromee.

Pierwotnie utwór "Powiedz mi (kto w tych oczach mieszka)" został zakwalifikowany do konkursu Premiery na 57. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Ostatecznie piosenka została usunięta za złamanie regulaminu (premiera anglojęzycznej wersji).