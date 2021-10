Smutne wieści o śmierci Grega Gilberta potwierdził na Twitterze jego brat - Aaron Gilbert, grający w Delays na instrumentach klawiszowych. 44-letni wokalista zmarł o godz. 2:22 w czwartek po południu.

"Greg zmarł otoczony nieskończoną miłością, którą my i wy wszyscy dawaliśmy mu podczas jego podróży. Nigdy nie będę w stanie w pełni wyrazić, jak wiele dla niego (a także dla nas) znaczyło, że byliście przy nas niczym husaria" - napisał Aaron Gilbert.

"Wasze wiadomości, wasza odwaga i wasze współczucie było naszym tlenem przez ostatnie pięć lat" - dodał muzyk Delays.



Reklama

W sierpniu Greg Gilbert informował, że zakończył leczenie i przeniósł się do hospicjum, gdzie lekarze skupili się na łagodzeniu bólu.

"Jestem bardzo zmęczony. Opuściłem hospicjum, by przenieść się do rodziny, by być z najbliższymi. Miałem bardzo złą noc i wciąż próbuję znaleźć równowagę pomiędzy lekami i halucynacjami" - napisał wokalista w ostatnim wpisie na Twitterze.

Greg Gilbert założył grupę Delays ze swoim bratem Aaronem w Southampton w 2001 r. U ich boku w zespole pojawili się także Colin Fox (bas) i Rowly (perkusja). Brytyjska formacja wydała cztery studyjne albumy. Pierwsze trzy znalazły się w czołowej trzydziestce brytyjskiej listy przebojów. Dorobek Delays zamyka "Star Tiger Star Ariel" z czerwca 2010 r.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Delays Hideway

W październiku 2016 r. lekarze wykryli, że Greg Gilbert walczy z agresywną postacią raka jelit. Później okazało się, że nowotwór dał przerzuty do płuc wokalisty.

Greg Gilbert ze swoją narzeczoną Stacey doczekał się dwóch córek: Dali i Bay.