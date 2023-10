"This Heathen Land", nowy longplay angielskiego kwintetu z pogranicza stoner / doom metalu i occult rocka, nagrano w studiach Blank i Bear Bites Horse pod okiem producenta Wayne'a Adamsa. Miksem - w studiu Psalm - zajął się Tom Dalgety, z którego usług korzystają m.in. Ghost, Opeth, Clutch i Paradise Lost.

Mastering wykonał niemiecki fachowiec Robin Schmidt w swoim studiu 24-96 Mastering. Autorem okładki jest brytyjski artysta Richard Wells, którego prace zdobią także dwa poprzednie albumy Green Lung: "Woodland Rites" (2019 r.) i "Black Harvest" (2021 r.).

Trzecia płyta londyńczyków będzie zarazem debiutem Green Lung w barwach niemieckiej Nuclear Blast Records. Premiera "This Heathen Land" odbędzie się 3 listopada. Materiał dostępny będzie na winylu (w trzech wersjach kolorystycznych), w edycji CD oraz cyfrowo.



Nowy album Green Lung pilotują wydany na początku sierpnia singel "Mountain Throne" oraz wypuszczony we wrześniu utwór "Maxine (Witch Queen)". Do drugiego singla nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Wideo GREEN LUNG - Maxine (Witch Queen) (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Green Lung - szczegóły albumu "This Heathen Land" (tracklista):

1. "The Forest Church Intro"

2. "The Forest Church"

3. "Mountain Throne"

4. "Maxine (Witch Queen)"

5. "One For Sorrow"

6. "Song Of The Stones"

7. "The Ancient Ways"

8. "Hunters In The Sky"

9. "Oceans Of Time".