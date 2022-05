Nową partię ogłoszeń otwiera świeżo upieczony laureat Fryderyków, Ralph Kaminski, który na Great September wystąpi ze swoim zespołem - My Best Band In The World. Jeden z najciekawszych, najbardziej wyrazistych i najwszechstronniejszych polskich artystów ostatnich lat. Jego albumowe i sceniczne kreacje są rzeczą niespotykaną na rodzimej scenie. Występy natomiast - zawsze na znakomitym artystycznym poziomie. To powoduje, że aktualnie Kaminski jest jedną z największych polskich gwiazd muzyki, prezentującą się na styku popu i alternatywy z nienachalnie wkomponowanym artyzmem.

Reklama

Clip Ralph Kaminski Biegnij razem ze mną

Kolejnym artystą jest Rubens - wcześniej kompozytor, gitarzysta oraz producent współpracujący z innymi wykonawcami, dziś artysta solowy, który stworzył retro-rockową EPkę "Wynoszę się".

Dużo słodyczy, ale i gorzkiego posmaku - tak w skrócie brzmi debiutancki album Marie, zatytułowany nieco przewrotnie "Babyhands". Przewrotnie, bo mimo klimatu beztroskiej zabawy, szaleństwa, może dziecinności, mamy tu do czynienia z całkiem dojrzałym i świadomym podejściem do kompozycji.

W swoich utworach Michał Anioł prezentuje świeże, funkujące brzmienie przypominające początek lata lub młodzieńczej miłości, co zjednuje jego fanów. Z kolei Kuba Dąbrowski, jak sam opisuje, tworzy "wesołesmutne piosenki". Ma 23 lata i zachwyca wrażliwością, ubraną w indie-rockową i alternatywną otoczkę, a to dopiero początek jego drogi.

Patryka Pietrzaka jest znany z zespołu Ted Nemeth, ale Patryk Pietrzak w wersji solo to muzyka mniej rockowa, bardziej bujająca i refleksyjna. Interesująco rozwija się projekt Wolska, za który odpowiada utalentowana wokalistka, multiinstrumentalistka, kompozytorka i autorka... ponad 200 tekstów! Pomimo młodego wieku, jej CV pęka w szwach - pora by zaczęły pękać sale koncertowe.

Warszawski midsommar zaprasza do krainy wiecznego snu i rozmarzenia, w której niepodzielnie panuje shoegaze, ustępując od czasu do czasu miejsca dream popowym wątkom. Skojarzenia z muzyką Cocteau Twins czy Beach House są jak najbardziej na miejscu, ale nie ma tu mowy o żadnej wtórności. Dawid Grzelak robi teledyski, tworzy sztukę wizualną, komponuje i pisze teksty, a na koncie ma dwie EP-ki. Ostatnią, "Who the f*** is Dawid Grzelak" wydał w 2021 roku. Lata 90., synth-pop i dużo dobrej energii to słowa-klucze do odkodowania twórczości Faustyny Maciejczuk. Tropy te artystka łączy świetnie ze swoimi muzycznymi korzeniami, proponując intrygujące, odbiegające od głównego nurtu podejście do muzyki pop.

Wideo Dawid Grzelak - BSoD

Rozmarzone gitary, klimat przypominający trochę Mazzy Star, a trochę Mikromusic. Ale nie dziwi taki vibe, skoro Kwiaty grają i śpiewają choćby o końcu wakacji. Oda do tęsknoty za starym dobrym rave’em w stylu lat 90. i imprez w tempie powyżej 180 BPM. Eurodanek i jego szalone kawałki łączą w sobie miłość do wixapolowych klimatów i niepokorność. Wrocławianka Julia Ludwiczynska jako Guest Julka serwuje słuchaczom i słuchaczkom świetny misz-masz hip-hopu, soulu i r&b, a nawijane przez nią refleksje potrafią przykuć uwagę swoją trafnością.

O potencjale Dawid Tyszkowskiego niech najlepiej świadczy fakt współpracy z Patrick The Pan i kontraktu w wytwórni FONOBO, tej samej, która w swoim katalogu ma m.in. Ralpha Kaminskiego. Powiew świeżej energii i nieszablonowa liryka pełna emocji to tylko niektóre argumenty, dla których warto mieć go na oku. Z kolei Lia Sky mówi, że jej życie toczy się między kilkoma miastami. Ta niepewność, ale i ciekawość świata wybrzmiewają w jej utworach, w których słychać inspiracje najlepszym żeńskim songwritingiem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dlaczego Ralph Kaminski lubi duety? INTERIA.PL

18-letnia Ola Poskrop zachwyca dojrzałością i świadomym użyciem różnorodnych środków wyrazu. Jak jednak sama opisuje - cały czas poszukuje nowych dźwięków. Trochę punkowy, trochę drapieżny, a trochę melancholijny zespół Chair to energia, za którą podąży wielu słuchaczek i słuchaczy i siła, która z pewnością świetnie sprawdzi się na koncertach na mniejszych i na tych większych festiwalowych scenach. Pierwszy album Róży "Bu!" ukazał się w lutym 2022 roku, jednak każda osoba z tego tria robi muzykę już od dawna, a z ich połączonych supermocy powstała post-punkowa energia. Ikarus Feel w swojej twórczości stawiają na gitary i wpadające w ucho lekkie i bezpretensjonalne melodie w duchu indie rocka.

-------------------

Great September Showcase Festival & Conference odbędzie się w dniach 15-17 września w klubach i miejscach kulturalnych w Łodzi. Na festiwalu wystąpią również wcześniej ogłoszeni artyści: bracia Kacperczyk, Szczyl, waluśkraksakryzys, Frank Leen, Jakub Skorupa, Oysterboy, Franek Warzywa & Młody Budda, Jann, OvE, Zespół Sztylety, Czechoslovakia. Kolejne ogłoszenia wkrótce.

Bilet na wydarzenie kosztuje 129 złotych (do 31 sierpnia, od 1 września cena wzrasta do 149 złotych). Wejściówki można kupić za pośrednictwem serwisów eBilet oraz Eventim. Organizatorzy zachęcają artystów, którzy chcą zagrać na festiwalu do wysyłania nagrań demo na adres e-mailowy: demo@greatseptember.pl.