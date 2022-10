Gratka dla fanów Fleetwood Mac. Wszystko w szczytnym celu

Wśród licytowanych pamiątek znalazł się fortepian Yamaha C3, na którym Christine McVie podczas tras koncertowych grała utwór "Songbird". Dom aukcyjny wycenił instrument na 40-60 tys. dolarów, choć dla samej artystki ma on szczególną wartość sentymentalną. "Ten mały fortepian, na którym grałam 'Songbird', piosenkę, z której jestem najbardziej dumna, był ważną częścią mojego życia i kariery" - przyznała McVie w oświadczeniu cytowanym przez serwis ArtneNet.

Inną pamiątką, która może zainteresować licytujących, jest sukienka prezentowana przez McVie na odwrocie płyty "Rumours" z 1977 roku, uchodzącej za najlepszy album grupy. To właśnie z tej płyty pochodzi wspomniany już utwór "Songbird" czy jeden z największych hitów zespołu, piosenka "Dreams". Miłośnicy mody mogą połasić się także na parę czarnych, sznurowanych butów marki Zadig & Voltaire, które Christine miała na sobie podczas ceremonii wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame.

Pod młotek trafi także gitara basowa należąca do Johna McVie, której wartość, podobnie jak fortepianu, wyceniono na 40-60 tys. dolarów, czy statuetka American Video Awards, którą zespół otrzymał w 1983 roku za przebój "Gypsy" - tę pamiątkę wyceniono na kwotę między 800 a 1200 dolarów. Do zbioru licytowanych przedmiotów trafił także naciąg perkusyjny (membrana nakładana na wierzch bębna) z podpisem Billa Clintona i notatka z listą utworów, które zespół wykonał podczas prywatnego, przyjęcia pożegnalnego 42. prezydenta Stanów Zjednoczonych.

W przekazanym oświadczeniu Martin Nolan, dyrektor wykonawczy domu aukcyjnego Julien's, poinformował, że wpływy ze sprzedaży zostaną przekazane na rzecz MusiCares, fundacji założonej w 1989 roku przez przyznającą Grammy Narodową Akademię Rejestracji Sztuki i Nauk. Celem fundacji jest zapewnienie opieki zdrowotnej oraz finansowej zrzeszonym w niej twórcom.