Grand Cadaver: Sprawdź pierwszy singel z nowej płyty

Nowy singel szwedzkich deathmetalowców trafił na rynek w piątek, 10 lutego, nakładem rodzimej Majestic Mountain Records. Sesja nagraniowa odbyła się w studiu Welfare w Goeteborgu, gdzie za konsoletą zasiedli Kalle Lilja i Per Stålberg, który odpowiadał również za miks. Mastering wykonał Johan Reivén z Audiolord Mastering.

Póki co, wiadomo jedynie, że następca debiutanckiej płyty "Into The Maw Of Death" (2021 r.) ujrzy światło dzienne w tym roku. Dokładna data jego premiery nie została jeszcze ujawniona.

Przypomnijmy, że w składzie supergrupy Grand Cadaver odnajdujemy gitarzystów Stefana Lagergrena (Expulsion, eks-Treblinka / Tiamat) i Aleksa Stjernfeldta (Novarupta, Let Them Hang), perkusistę Daniela Liljekvista (Disrupted, eks-Katatonia), basistę Christiana Janssona (Dark Tranquillity, Pagandom, eks-Transport League) oraz wokalistę Mikaela Stanne (Dark Tranquillity, The Halo Effect).

Z singlem "Serrated Jaws" Grand Cadaver możecie się zapoznać poniżej: