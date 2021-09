Pierwszy album Grand Cadaver gotowy

Wyjaśnijmy od razu, o kim mowa - w szeregach Grand Cadaver odnajdujemy gitarzystów Stefana Lagergrena (Expulsion, eks-Treblinka / Tiamat) i Aleksa Stjernfeldta (Novarupta, Let Them Hang), perkusistę Daniela Liljekvista (eks-Katatonia), basistę Christiana Janssona (Pagandom, eks-Transport League) oraz wokalistę Mikaela Stanne (Dark Tranquillity).

Materiał zarejestrowano w studiu Welfare Sounds, gdzie nad przebiegiem nagrań czuwali Per Stålberg, Kalle Lilja i Daniel Deurell. Okładkę zaprojektowało szwedzkie Illusive Illustration.

Premierę - w barwach szwedzkiej Majestic Mountain Records - zaplanowano na 29 października (dwupłytowy album CD w digipacku, cyfrowo).

Twórczość Grand Cadaver powinna przypaść do gustu miłośnikom brzmienia klasycznego szwedzkiego death metalu.

Z nową kompozycją "Grim Eternal" Grand Cadaver możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Grim Eternal

Nie zapomnijcie też sprawdzić opublikowanego w lipcu numeru "Reign Through Fire":

Wideo Reign Through Fire

Na płycie "Into The Maw Of Death" usłyszymy 10 utworów. Oto ich tytuły:

1. "Disanimated"

2. "Soul Infestation"

3. "World Mausoleum"

4. "Grim Eternal"

5. "Reign Through Fire"

6. "Into The Maw Of Death"

7. "Empire Of Lies"

8. "Malevolent Fate"

9. "Manifest Insanity"

10. "Cold Dead Light".